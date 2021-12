Sima Magušinová daruje fanúšikom vianočný koncert i novú skladbu

Bratislava 21. decembra (TASR) - Speváčka Sima Magušinová pripravuje pre svojich fanúšikov dvojnásobný vianočný darček. Atmosféru najkrajších sviatkov roka vytvorí Sima s kapelou na mimoriadnom online koncerte, ktorý bude odvysielaný v stredu 22. decembra o 18.00 h a fanúšikovia si ho budú môcť pozrieť až do večerných chvíľ sviatku Božieho narodenia 25. decembra. Zároveň predstavuje aj úplne novú vianočnú skladbu s názvom Zázračné vtelenie. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Valentová.



"Chceli sme byť v pandemických časoch aspoň na diaľku spojení s našimi fanúšikmi a trošku ich počas sviatkov potešiť. Na našom online koncerte uvidia celú kapelu a okrem našich vlastných piesní zaznejú aj niektoré koledy," hovorí obľúbená speváčka o koncerte. Lístky sú k dispozícii na portáli Predpredaj.sk.







"Pieseň Zázračné vtelenie som zložila pri pohľade na jednu krásnu ikonu, na ktorej je vyobrazený malý Ježiško a Panna Mária," vysvetľuje Sima pôvod svojej novej vianočnej skladby. "Obsah piesne je o tom, o čom je pre mňa podstata Vianoc. Do skladby som chcela vložiť radosť z narodenia Pána, ale aj to, ako si Boh vyberá každého jedného z nás, aby sa v ňom mohol narodiť a prebývať."



Videoklip k Zázračnému vteleniu je popretkávaný so zábermi z pilotnej časti seriálu The Chosen, ktorá je nazvaná The Shepherd – A story of the first Christmas.



Skladbu okrem spevu a textu Simy Magušinovej tvorí aj harmónium v podaní Daniela Špinera a sláčikové kvarteto v zložení Maroš Didi (1. husle), Katarína Bírošová (2. husle), Anton Pohančeník (viola) a Zoltán Rácz (violončelo). Aranžmány pre kvarteto napísal Adrián Harvan a mix nesie podpis Randyho Genpu z Basem3nt Studio.