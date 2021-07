VIDEO: S. Martausová pod novým priezviskom vydáva skladbu Slovo chlapa

Bratislava 13. júla (TASR) – Pod novým priezviskom Magušinová predstavuje Sima Martausová pieseň Slovo chlapa. Na nahrávaní sa okrem kapely podieľal Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša a v duete si so Simou zaspieval aj skladateľ a hudobník Miťo Bodnár. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Valentová.



„Nad našimi sú cesty tvoje, osobné, ako si ty sám,“ spieva autorka hudby aj textu a osobná a emotívna je aj samotná skladba. Ako Sima prezradila, pieseň vznikla, keď čítala Sväté písmo a nanovo precítila silu toho, že každú vetu, ktorú Kristus povedal, jednoducho musel myslieť vážne a musí platiť – je to „slovo chlapa“. Aranžmány pre orchester napísal skladateľ a inštrumentalista Adrián Harvan a o finálny mix sa postaral Randy Gnepa z Basem3nt Studio.



„Pieseň som zložila pôvodne pre jeden hlas, no keď sme ju mali ísť nahrávať, povedala som si, že by som chcela, aby sme ju spievali dvaja. Miťo Bodnár je môj kamarát a veľmi dobrý človek, ktorý má aj skvelú vlastnú tvorbu. Bol jediný, koho som si vedela v tomto duete predstaviť. Máme rovnaké hodnoty, preto sme aj počas nahrávania mohli text piesne precítiť podobne,“ vysvetľuje Sima.



Videoklip zachytáva krásu prírody a Slovenska, nakrúcal sa v Telgárte a okolí aj v Manínskej tiesňave, kde sa aktuálna držiteľka ocenenia Fra Angelica (patróna umelcov) a víťazka OTO v kategórii speváčka cíti ako doma.



„Chceli sme niekam smerovať, či už to bol výstup na skalu, odkiaľ všetko vidíme z nadhľadu, alebo oddych a vnútorný pokoj, ktorý sme našli pri čítaní veľmi starého a vzácneho Svätého písma,“ dopĺňa Sima Magušinová, ktorú budú môcť fanúšikovia počas leta naživo vidieť a počuť na koncertoch v niekoľkých slovenských mestách.