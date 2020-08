VIDEO: Sima Martausová predstavuje novinku Srdce nepokojné

Bratislava 20. augusta (TASR) - Úprimná, energická a autentická. Taká je Sima Martausová a jej aktuálna novinka Srdce nepokojné, v ktorej vyjadruje túžbu po vnútornom pokoji. Autorkou textu aj hudby je už tradične samotná speváčka, nový singel je predzvesťou pripravovaného albumu, na ktorom Sima pracuje. TASR informovala PR manažérka Zuzana Valentová.



Srdce nepokojné je novinka, s ktorou sa poslucháč zosobní. Napriek 'nepokoju' v názve, naopak, vyjadruje túžbu po harmónii. Okrem výborných muzikantov, ktorí Simu už štandardne sprevádzajú, obohacuje pieseň dychová sekcia, ktorej aranžmány napísal skladateľ a inštrumentalista Adrián Harvan.



„Piesňou vyjadrujem túžbu po pokoji, ktorý zažívam nielen, keď tvorím a hrám, ale aj keď som len tak v tichu. Túžbu po pokoji, ktorý cítim, nielen keď vystúpim na vrchol štítu, ale aj keď schádzam dolu, alebo keď musím výstup niekedy pre okolnosti vzdať. Takýto pokoj mám v podstate vo svojich rukách a prinášajú mi ho správne nastavené hranice a zdravá miera vo všetkom,“ hovorí o novej piesni autorka a speváčka v jednej osobe.







Videoklip k singlu natáčala s režisérom Jakubom Mahdalom v susednej Českej republike, no pre koronavírus museli natáčanie na pár mesiacov odložiť. „Druhú časť videoklipu sme dotočili v krásnej prírode pod Veľkým Kriváňom. Prvá časť sa odohráva v divadle a druhá, môjmu srdcu bližšia, v horách, kde som vymenila šaty za turistické oblečenie, v ktorom sa cítim prirodzenejšie,“ dodáva Sima.



Na nahrávke a v klipe počuť aj vidieť talentovaného Daniela Špinera na klavíri, okrem ktorého sa na nahrávaní piesne podieľal Igor Ajdži Sabo (bicie) a Michal Šelep (basgitara). Ako hudobný producent do piesne vstúpil Randy Gnepa a dychy nahrala štvorica Ľudmila Šestáková, Martin Židek, Peter Sandanus a Martin Oboňa. Pieseň sa objaví aj na pripravovanom albume, ktorý chce Sima Martausová stihnúť vydať do Vianoc.