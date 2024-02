Šimkovičová: Chceme prehĺbiť spoluprácu s Holandskom v oblasti kultúry

Bratislava 20. februára (TASR) - Slovenská republika a Holandské kráľovstvo majú záujem na prehlbovaní spolupráce v oblasti kultúry. Na utorkovom stretnutí na pôde rezortu kultúry sa na tom zhodli ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) a holandská veľvyslankyňa Gabriella Sancisiová. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Bačinská.



"Kultúra každej krajiny je špecifická, ale v rámci bilaterálnej spolupráce sa vždy nájdu prieniky tak, aby bola obojstranne prospešná," uviedla ministerka. Chce urobiť maximum pre pozitívnu prezentáciu slovenských hradov a zámkov v zahraničí. Rovnako chce dať dôraz na slovenský folklór.



Holandská veľvyslankyňa ocenila rozmanitosť slovenskej kultúry a zároveň úctu Slovenska k tradíciám. "Osobitne by som dala dôraz na tanec," povedala s odkazom na Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) a Lúčnicu.



Obe strany sa tiež zhodli na záujme spolupracovať v širšej miere v oblasti knižníc. Predovšetkým by malo ísť o Slovenskú národnú knižnicu a Royal Library v Holandsku. V rámci stretnutia sa dotkli aj témy festivalu ukrajinskej kultúry, ktorý by sa mal uskutočniť v Bratislave. Ministerka kultúry v tejto súvislosti uviedla, že by ocenila, ak by svoju tradičnú kultúru predstavilo v Bratislave aj Holandské kráľovstvo.