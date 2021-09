Sisa Fehér vydáva album KHI s pôsobivými džezovými kompozíciami

Bratislava 22. septembra (TASR) - Sisa Fehér vydáva album s názvom KHI. Táto interpretka patrí k veľkým talentom česko-slovenskej hudobnej scény. Ako multiinštrumentalistka, speváčka, skladateľka a textárka už niekoľko rokov tvorí diela so širokým žánrovým rozpätím. Jej najnovší album je návratom k alternatívnemu džezu s medzinárodnou zostavou hudobníkov. TASR informoval PR manažér Alexander Čerevka.



Album sa zaoberá vyrovnávaním sa s tlakom vonkajšieho okolia. Z témy vyplýva aj názov KHI, odvodený od Kelvin-Helmholtzovho efektu, fyzikálneho javu, ktorý vytvára pôsobivé vlnovité úkazy na vodnej hladine, na oblohe v oblačných formáciách či v atmosfére planét a hviezd.



„Keď som si k tomu pridala zasnené voľné pokračovanie, tak mi prišlo, že i ja sa pod tlakom skrúcam, až ma to hodí späť na to isté miesto, alebo len o malý kúsok ďalej. Presne ako KHI vlna sa vracia po celom oblúku len o kúsok ďalej od miesta, z ktorého vzišla,” hovorí Sisa, ktorá je autorkou hudby aj textov na albume.



Väčšina tvorby prebiehala v samote za klavírom, notovým papierom a Abletonom. Koncept, ktorý Sisa dlhší čas nosila v hlave, previedla do originálnej živej podoby v spolupráci s hudobníkmi z Dánska, Nórska, Čiech, Nemecka, Litvy, zo Švajčiarska a z Talianska. Výsledkom je autentické dielo so surovým zvukom, suverénnym spevom a špecifickou konšteláciou dychovej sekcie s trúbkou, trombónom a krídlovkou.



Sisa Fehér momentálne pôsobí v Paríži, kde od septembra pokračuje v štúdiu programu European Jazz Master. So štúdiom začala na hudobnej univerzite RMC v Kodani a práve na osi Praha - Kodaň vznikol jej najnovší album. Slnko Records ho vydáva v digitálnej a vinylovej verzii.