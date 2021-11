Inscenácia Tri sestry bude mať premiéru v divadle v Martine

Martin 7. novembra (TASR) – Slovenské komorné divadlo (SKD) Martin uvedie v piatok (12. 11.) premiéru inscenácie Antona Pavloviča Čechova Tri sestry v réžii Mariána Amslera.



Tvorcovia podľa neho hľadali spôsob, ako interpretovať klasický Čechovov text súčasnými divadelnými prostriedkami. "Dospeli sme ku koncepcii, ktorá pracuje s prvkami fyzického, pohybového divadla. Realistický až psychologický text sa snažíme dopracovať do veľmi fyzického, pohybového tvaru. Čiže ideme čiastočne akoby proti klasickému stvárňovaniu Čechova, kde v salóne ľudia sedia a rozprávajú. Ideme na to cez fyzickú akciu, konanie, verbalizovanie myšlienok, tém a emócií postáv, ktoré sa dostávajú cez pohybovú zložku do popredia," vysvetlil Amsler.



V martinskom divadle režíruje po tretí raz. "Prišlo sem veľa mladých energických ľudí, ktorí skúšanie berú zodpovedne a vážne. Je celkom ťažké to zvládnuť, 'urozprávať' všetky texty a zahrať komplikované čechovovské postavy. Na druhú stranu, má to aj veľký humor. Hra v sebe nesie obrovskú zmes tragiky, komiky a autorovej irónie voči osobám a ľuďom. Pre hercov je to naozaj dobrá príležitosť nájsť rovnováhu medzi komickým a tragickým. Môžu ukázať širokú škálu emočných impulzov a vzťahových vecí, ktoré Čechov medzi všetkými rozohral," povedal Amsler.



Umelecký šéf SKD Lukáš Brutovský podotkol, že aktuálnu sezónu koncipovali ako stretnutie klasického materiálu a tvorcov, ktorí by mali byť prísľubom jeho inovatívneho čítania. "Tretíkrát sa vracia režisér Amsler, ktorý inscenuje Čechova už niekoľkýkrát v kariére. Jeho prítomnosť by mala byť zárukou, že to nebude takzvané klasické čítanie Čechovovej hry. Ale že pôjde o súčasnú interpretáciu, ktorá by mala byť vizuálne zaujímavá, s interpretačným posunom. Alebo ak nie posunom, tak veľmi súčasným pohľadom na vzťahy v Čechovovej hre," uzavrel Brutovský.