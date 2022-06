SKD Martin uvedie premiéru inscenácie A. Camusa Spravodliví

Martin 2. júna (TASR) - Slovenské komorné divadlo (SKD) Martin uvedie v piatok (3. 6.) v Národnom dome premiéru inscenácie Alberta Camusa Spravodliví v réžii Lukáša Brutovského.



Camusova hra sa podľa neho v divadle na Slovensku ešte neinscenovala. "Existoval televízny film Pavla Haspru, v Česku sa inscenovala myslím v Činohernom klube. Je to veľmi sporadicky inscenovaná hra. Nielen v česko-slovenskom priestore, ale aj v zahraničí," uviedol Brutovský.



Dej najnovšej premiéry martinského divadla vychádza zo skutočnej udalosti. "V roku 1905 sa takzvaná bojová frakcia socialisticko-revolučnej strany v Rusku pokúsila dvakrát spáchať atentát na moskovské veľkoknieža. Prvýkrát sa to nepodarilo. Ivan Kaľajev, ktorý mal hodiť bombu na koč s veľkokniežaťom, si v poslednej chvíli všimol v koči dve deti. Okolo tejto situácie Camus napísal hru voľne inšpirovanú skutočnými udalosťami," priblížil režisér.



"V duchu existencialistickej filozofie uvažuje, či možno klásť ideu nad ľudský život. Kde sú hranice slobodnej ľudskej vôle a kde sa začína sloboda druhého človeka. A či je možné v mene idey zavraždiť, respektíve si vôbec sám pred sebou ospravedlniť prekročenie základných etických a morálnych hraníc," vysvetlil Brutovský.



Revolučného socialistu Ivana Kaľajeva stvárňuje Daniel Žulčák. "Celý čas je to vnútorný boj. (...) Či má človek vôbec právo zabiť človeka. O tom rozprávame, keďže bombu nehodí, keď sú tam deti, a či ju môže hodiť na veľkoknieža. V base sa rozpráva o tom, prečo na neho áno a na deti nie. Tá vražda je vlastne vždy tá istá," skonštatoval Žulčák.



Podľa Barbory Palčíkovej je veľmi náročné predstaviť si situáciu na hrane. "Uvedomiť si, že človek ide niekoho zabiť. A že ten človek, ktorý ide niekoho zabiť, je moja milovaná osoba. Ideálne by bolo, keby ho popravili. Sama mu hovorím, že je to väčšie šťastie, ako keby zomrel pri výbuchu. Po dvoch mesiacoch konverzácií a vzhliadnutí niekoľkých dokumentov o teroristických útokoch sme asi prišli na to, aká emócia je správna," dodala predstaviteľka Dory Dulebovovej.