Komorné divadlo v Martine víta zmiernenie obmedzení kapacity hľadiska

Martin 10. januára (TASR) – Slovenské komorné divadlo (SKD) Martin víta zmiernenie pôvodne navrhovaného obmedzenia kapacity pre 50 divákov. Podľa riaditeľa divadla Tibora Kubičku počkajú na zverejnenie vyhlášky a presne definované podmienky.



Podotkol, že doteraz komunikované a vládou navrhované podmienky otvorenia kultúrnych inštitúcií príliš veľa dôvodov na radosť nepriniesli. "Sme radi, že kompetentní prehodnotili pôvodne avizované obmedzenie a opatrenia mierne uvoľnili," uviedol Kubička.



SKD Martin ešte pred premiérou pripravovanej inscenácie Sen noci svätojánskej (28. 1.) uvedie od 20. do 22. januára predstavenia Hráči, Fóbie a Traja veteráni. "Už počas organizácie 16. ročníka festivalu Dotyky a spojenia v septembri 2021 sme ukázali, ako je možné zabezpečiť, aby boli predstavenia v divadelných sálach pri dodržaní opatrení bezpečným miestom. Vstup do hľadiska sme umožnili iba komplet zaočkovanému publiku. Toto vieme dosiahnuť aj pri režime OP," skonštatoval riaditeľ martinského divadla.



Podmienky pre hromadné podujatia sa uvoľnia, konať by sa mali v režime OP (očkovaní - po prekonaní ochorenia COVID-19). Pre nízkorizikové podujatia odporúča vláda maximálne 100 osôb alebo naplnenie 50 percent kapacity. Pre stredne rizikové podujatia sa odporúča maximálna kapacita 25 percent. Vyplýva to z odporúčaní opatrení hlavnému hygienikovi, ktoré schválila vláda na svojom pondelkovom zasadnutí. Presné pravidlá určí vyhláška hlavného hygienika Jána Mikasa.