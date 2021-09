Martinské divadlo zriadi na festivale Dotyky a spojenia MOM-ku

Martin 1. septembra (TASR) – Slovenské komorné divadlo (SKD) Martin zriadi počas festivalu Dotyky a spojenia (6. - 12. 9.) mobilné odberové miesto (MOM) na antigénové testovanie ochorenia COVID-19. Podľa riaditeľa divadla Tibora Kubičku ho zriadia priamo v divadle v spolupráci so zriaďovateľom Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK).



Pripomenul, že na festivalových predstaveniach v interiéri môžu byť iba komplet zaočkovaní diváci. "Musíme však byť zodpovední aj voči účinkujúcim súborom a organizačnému štábu s osobami, ktoré nie sú očkované. Budeme pravidelne testovať personál, ktorý prichádza do styku s divákmi, obslužný personál a súbory, ktoré účinkujú v interiéri. Urobíme naozaj všetko pre to, aby bol festival Dotyky a spojenia bezpečným miestom na celý týždeň," povedal Kubička.



Zriadenie MOM ocenil aj martinský regionálny hygienik Tibor Záborský. "Je veľmi dôležité, aby organizátori a tí, ktorí prichádzajú do styku s veľkým počtom účinkujúcich či obecenstva, boli otestovaní. Bez ohľadu na to, či budú zaočkovaní. Testovanie bude v pravidelných intervaloch, aby sa minimalizovalo riziko. A nikto nemohol obviniť organizátorov z toho, že zapríčinili ochorenie nejakého súboru alebo účinkujúceho," skonštatoval.



Podotkol, že ochorenie COVID-19 poznačilo ľudí aj psychicky. "Je veľmi dôležité, aby sa objavili kultúrne podujatia, ktoré majú svoju hodnotu a dokážu ľuďom priniesť nejaké posolstvo. Divák a divadlo patria k sebe. Nie je to otázka internetu či sociálnych sietí, ale bezprostredného kontaktu. Jednak dospelého diváka, ale takisto aj detí. Pretože pri výpadku školského prezenčného vyučovania takisto nastali vážne škody, čo sa týka psychiky mladých ľudí. Tieto škody treba naprávať a urobiť v tom maximum," dodal martinský regionálny hygienik.



Podľa programovej riaditeľky festivalu Moniky Michnovej budú divadelníci hrať aj pre deti a študentov priamo v priestoroch škôl. "Inscenácia Nemá trieda Divadla Jána Palárika z Trnavy vznikla pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Inscenácia Ansámblu nepravidelného divadla Ex-trémisti sa zasa venuje extrémizmu," vysvetlila.



V poradí 16. ročník prehliadky profesionálneho činoherného divadla na Slovensku má v programe 40 predstavení, 27 divadiel z desiatich slovenských miest, koncerty i diskusie o divadle.