Skladba Please Please Me skupiny Beatles má 60 rokov

Bratislava 11. januára (TASR) – Druhý singel skupiny Beatles so skladbou Please Please Me má už 60 rokov. Spoločnosť EMI Parlophone ho vydala 12. januára 1963, na A strane Please Please Me, na B strane bola pesnička Ask Me Why. Pod obe skladby sa autorsky podpísala dvojica John Lennon – Paul McCartney.



Beatles nahrávali singel 26. novembra 1962 v známom Studio Two Emi Studios. Pesničku Please Please Me nahrali celkom 18-krát a jednu z verzií vybral producent George Martin na singel. Systém nahrávania bol v tej dobe taký, že skupina zahrala naraz celú pieseň a nahrávalo sa dovtedy, kým neboli zvukový inžinier a producent spokojní. Situáciu z tej doby popisuje v knihe The Beatles nemecký autor Gottfried Schmiedel.







Pokiaľ sa prvý singel Love Me Do, vtedy ešte málo známej skupiny Beatles, v anglickom rebríčku dostal na 17. miesto, tak druhý Please Please Me sa dostal na druhú pozíciu, pred seba ho nepustili v tej dobe už populárny spevák Cliff Richard a skupina Shadows. Štvorici z Liverpoolu však pesnička Please Please Me priniesla prvý úspech, pretože Beatles boli vybraní ako predkapela trojtýždňového anglického turné amerického speváka a gitaristu Roya Orbisona.



V zostave John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr odohrali v sobotu 18. augusta 1962 prvý koncert na tanečnej zábave v zábavnom centre Hulme Hall v Port Sunlight, za bicími prvýkrát sedel Ringo Starr.



Oficiálna diskografia skupiny Beatles od októbra roku 1962 do ich rozchodu v roku 1970 obsahuje 23 singlov, 13 EP platní a 13 albumov. Podľa katalógu vydavateľstva EMI obsahujú tieto nosiče 211 skladieb, z nich je 187 vlastných a 24 prevzatých, tie prevzaté sú všetky od amerických interpretov.