Skončil sa rockový festival Topfest

Nové Mesto nad Váhom 30. júna (TASR) – V nedeľu nad ránom skončil v rekreačnom areáli Zelenej vody v Novom Meste nad Váhom rockový festival Topfest. Program 16. ročníka ponúkal v úplnom závere koncerty českej skupiny Reflexy a slovenskej formácii Cherry Street.



Podvečerný program rozbiehala terchovsko-žilinská formácia Arzén. Tejto zostave, ktorá je na scéne už 35 rokov, festivalové koncerty už dlhé roky veľmi svedčia. Na svojom konte má Arzén osem vydaných albumov, najnovší Teraz nám vyhráva vydala v roku 2017. Pri ich pesničkách sa dá spievať aj tancovať, boli nimi V nedeľu nad ránom, Hoja, hoja, Slniečko horúce, Katarínka, Dievčatko, Pálené, Nos mi červenie či Páslo dievča pávy. Do koncertného repertoáru neodmysliteľne patrí aj pieseň Zbohom buď, lipová lyžka z muzikálu Na skle maľované, tú si s kapelou vždy zaspieva celé hľadisko.



„My sme začali na Topfeste už od prvých ročníkov, čomu sa veľmi teším. Stále fungujeme a tomuto festivalu držíme palce. Ľudia prišli a spolu sme sa dobre pozabávali. Nám vlastne už sezóna začala, pokračujeme v minišnúre so skupinou Čechomor, hrali sme spolu tri koncerty. V letných mesiacoch nás čakajú koncerty od východu až po západ. Pripravili sme si pesničky, ktoré dokážu s nami spievať diváci po prvej zaspievanej slohe,“ povedal pre TASR spevák Jaro Gažo.



Košičan Lukáš Adamec nastúpil na spevácku dráhu v roku 2011, keď vyhral druhý ročník speváckej súťaže Česko Slovenská Superstar. V júli 2017 vydal debutový eponymný album Lukáš Adamec. Pre Lukáša to bolo premiérové vystúpenie na tomto festivale, do playlistu vybral piesne Keď ma raz odsúdia, Poď sem bližšie, Tak prosím, Horúca láska, Dýchaj, Nepriznaná, Nevrav nič, Tancuj mi, Keď ma raz odsúdia, elánsky cover Zlodej slnečníc či Horúca Láska.



„Cítil som sa výborne, ľudia sa zabavili a spievali so mnou, aj keď sme nehrali v ideálnom večernom čase. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí na Topfeste náš koncert videli a bavili sa na ňom. Jún sme mali náročný, v júli trocha zvoľníme, po lete budeme pokračovať v nahrávaní nových piesní s výhľadom na vydanie nového albumu,“ uviedol Lukáš pre TASR.



Skupina Čechomor je slovenským fanúšikom viac ako známa. Vznikla v závere roka 1988, jej repertoár tvoria upravené ľudové piesne z Česka, Moravy a Slovenska. Na konci roka 1990 vydala debutový album Dověcnosti. Na svojom konte má kapela viac ako dve desiatky vydaných albumov a kompilácií, najnovšími sú Nadechnutí z marca 2018 a Nadechnutí jinak z októbra 2018. Playlist tvorili väčšinou piesne z týchto dvoch albumov. Začali skladbou Když muziky hrály z platne Nadechnutí, ďalšími boli Neber sobě, Hruška, Padly vody, Proměny, Blízko tomu kameni, Mamko nedávej mě, Kdyby mě tak bylo, Dobře ti je Janku, Hříšná stodola, Před kostelem, Gorale, Včelín či Pivničková.



Headlinerom druhého večera na Zelenej vode bola britská legenda Apollo 440, ktorá patrí k špičke elektronickej scény. Vznikla v roku 1990 v Liverpoole, na svojom konte má päť štúdiových albumov, debutový Millennium Fever vydali v novembri 1994, najnovší piaty The Future's What It Used to Be vyšiel v januári 2012. Fanúšikovia elektronickej hudby si prišli na svoje, najmä pri ich najväčšom hite Stop the Rock, známeho aj z filmu 60 sekúnd. Ďalšími boli skladby Lolita, Liquid Cool, Raw Power, Carrera Rapida, Lost ina Space, Charlie's Angels či Heart Go Boom.



Príjemným osviežením festivalu bola anglická formácia The Great Malarkey. Na čele veselej patrie ôsmich mladých muzikantov stojí postavou neveľká, energiou však nabitá speváčka Alex Gillings, ktorá hrá aj na banjo a gitare. Na svojom konte majú dva albumy, debutový Badly Stuffed Animals, druhý Doghouse z roku 2017 vydali na CD aj vinyle. Do playlistu zaradili nové songy Gimme Sugar, Rainha Do Mar, z aktuálneho albumu zazneli aj skladby Gaffa, I Don't Like You Much, Duck' n' Dive či Beware the Temptress.



„Na Slovensko sme prišli tretíkrát a veľmi sa nám tu páči. Vždy si to u vás poriadne užívame, každú chvíľku. Sme z Londýna, máme členov aj z Portugalska, Írska či Lotyšska. Je to taký náš veľký mix hudobného vnímania, ten spolu vytvára hudbu, ktorú hráme. Veľmi nás to baví a túto našu radosť z hrania sa snažíme preniesť aj na divákov. Budeme hrať na festivaloch v Európe, Škandinávii, ale aj v UK. V auguste vystúpime na festivale Boomtown, ktorý začína byť väčší ako Glastonbury. Je to perfektný festival. A budeme aj nahrávať náš nový album, spolupracujeme na ňom všetci. Niekto prinesie nápad a sedem hláv ho postupne rozvinie až do podoby, s ktorou sme spokojní. Každý máme normálne zamestnanie, ale hudbu milujeme a venujeme jej všetok voľný čas. Niekedy preto nestíhame oslavy kamarátov a podobné veci, lebo väčšinou hrávame cez víkendy, ale robíme to s láskou a naplno. Možno nás to raz aj uživí. Na Slovensko sa vrátime v januári 2020 na tri koncerty v Bratislave, Novom Meste nad Váhom a Leviciach,“ povedala pre TASR Alex Gillings.