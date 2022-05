Skupina ABBA sa vracia na koncertné pódiá v podobe ABBAtarov

Na snímke členky skupiny ABBA, sprava Agnetha Faltskogová a Anni-Frid Lyngstadová prichádzajú na premiéru koncertného programu skupiny ABBA, v ktorom účinkujú digitálne avatary spevákov, 26. mája 2022 v Londýne. Foto: TASR/AP

Londýn 27. mája (TASR) - Štyri desaťročia po poslednom vystúpení švédskej popovej skupiny ABBA sa v piatok v Londýne začína jedinečný projekt s názvom Abba Voyage, ktorý prenáša nadčasovú hudbu tohto populárneho švédskeho kvarteta do úplne novej multimediálnej reality.Ako pripomenula agentúra AP, premiéra koncertného programu skupiny ABBA, v ktorom účinkujú digitálne avatary spevákov, sa v Londýne konala vo štvrtok večer.Zúčastnili sa na nej skalní fanúšikovia skupiny, celebrity i švédsky kráľovský pár - kráľ Karol XVI. Gustáv a kráľovná Silvia.Čestnými hosťami večera boli štyria členovia skupiny ABBA - Björn Ulvaeus, Agnetha Faltskogová, Anni-Frid Lyngstadová a Benny Andersson -, ktorí sa však v novom projekte nepredstavujú na pódiu, kde sa namiesto nich vždy objavia ich verné virtuálne kópie. Po premiérovom koncerte vyhlásili, že šou vyvolala nadšenie.Priaznivé boli aj kritiky v piatkovej britskej tlači, napísala agentúra AP.Denník The Guardian napísal, že diváci predstavenie sledovali so zatajeným dychom "" príklad skupiny ABBA.Ulvaeus, jeden z autorov veľkých hitov skupiny, nedávno poskytol rozhovor americkej televízii CNBC a neskrýval v ňom nadšenie z projektu, ktorý pritom označil za ""." vysvetlil Ulvaeus. Zdôraznil pritom: "".Jedinečnosť celej šou majú pomôcť navodiť "ABBAtari", ktoré vznikli v štúdiu Industrial Light & Magic za aktívnej účasti hudobníkov skupiny ABBA.Ulvaeus v rozhovore pre CNBC hovoril o prípravách avatarov, počas ktorých členovia skupiny "".Ubezpečil, že ABBAtari budú úplne novou kvalitou zábavy. "" dodal.