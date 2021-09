Skupina ABBA spustila predaj lístkov na sériu digitálnych koncertov

Londýn 7. augusta (TASR) – Legendárna švédska popová skupina ABBA v utorok spustila predpredaj vstupeniek na pripravovanú digitálnu koncertnú šnúru v Londýne. Informovala o tom agentúra DPA.



Lístky na podujatie stoja od 32 do 367 libier (37 až 427 eur). Súčasťou najdrahších lístkov je aj noc v jednom z londýnskych hotelov. Premiérové vystúpenie je naplánované na 28. mája 2022. Skupina sa rozhodla postaviť špeciálny štadión, ktorý bude vybavený pokročilou svetelnou a zvukovou technikou. V sále bude pre fanúšikov pripravená holografická živá šou v spolupráci so spoločnosťou amerického filmového režiséra Georgea Lucasa. Interpreti budú na pódiu stvárnení pomocou hologramov. Digitálni avatari budú vyzerať ako členovia skupiny za čias najväčšej slávy.



Popové kvarteto plánuje fanúšikov potešiť aj novým albumom s názvom Voyage, ktorý sa dostane do predaja ešte tento rok 5. novembra.



ABBA celosvetovo predala až 150 miliónov nahrávok. Jej posledný plnohodnotný album vyšiel ešte v roku 1981. V štúdiu sa popové hviezdy stretli ešte o rok neskôr. Nové skladby sa objavili na kompilačnom albume The Singles. Posledný koncert skupiny sa uskutočnil v roku 1985.