Skupina Arakain oslavuje 40 rokov na scéne

Bratislava 8. júna (TASR) – Česká metalová kapela Arakain oslávi 40 rokov na scéne špeciálnymi koncertmi a reedíciou albumu Schizofrenie. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



Debutový album je vždy jedinečnou záležitosťou, platí to aj o ikonickom Thrash The Trash (1990) českej metalovej legendy Arakain, ktorý vyšiel v závere minulého roka v reedícii na LP, CD a digitálne. Skutočným testom naznačeného potenciálu býva až druhý album. O nesporných kvalitách albumovej dvojky Arakainu Schizofrenie (1991) sa toho napísalo veľa už v dobe jej prvého vydania, no náležité ocenenie si zaslúži aj v roku 40. výročia kapely, keď tento nadčasový opus znovu vychádza na LP, CD a digitálne v novom remasteri.



"Kapela prešla niekoľkými zásadnými procesmi. Odchod bubeníka Roberta Vondrovica a gitaristu Daniela Kroba do Kreysonu nás viac zomkol a s návratom ťažko nahraditeľného sólistu Miroslava Macha i nástupom mladého bubenického talentu Štěpána Smetáčka sme cítili silu a invenciu nového potenciálu. Tiež sme boli ovplyvnení nástupom náročnejšieho metalu, za všetky môžem menovať slávny gitarový projekt Cacophony, a chceli sme do skladieb dostať ešte viac inštrumentácie bez ohľadu na komerčnosť. Zostava silných autorov i silných interpretov k tomu dávala všetky podmienky. Skrátka, chceli sme to všetkým ukázať. A myslím si, že interpretačne taký album v našom žánri nikto nezopakoval," približuje okolnosti vzniku Schizofrenie i vtedajšie ambície a umelecké smerovanie Arakainu gitarista Jiří Urban.



Reedícia Schizofrenie nie je jediným darčekom k oslavám tohtoročného jubilea. Ako Urban podotýka, Arakain venuje rok 2022 mapovaniu toho najpopulárnejšieho a teda i najočakávanejšieho zo svojho repertoáru. Po jarnej časti pomenovanej 40 LETour1 a letných festivalových vystúpeniach kapela nadviaže jesenným 40 LETour2, v rámci ktorého bude na programe 25 hitov a pilierov bohatej histórie kapely, vrcholom osláv bude najväčší koncert v histórii za účasti bývalých spevákov 28. januára 2023 v pražskom O2 universum.