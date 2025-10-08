< sekcia Kultúra
Skupina Arakain vydáva album Black Jack v reedícii na LP aj CD
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Po albumoch Thrash the Trash, Schizofrenie, Apage Satanas a S.O.S sa špeciálna reedičná séria, na ktorej česká metalová legenda Arakain spolupracuje s vydavateľstvom Supraphon, rozrastá o ďalšiu položku. Tentoraz prichádza na rad jeden z najobľúbenejších a najzásadnejších albumov Arakainu - tretia štúdiovka s názvom Black Jack z roku 1992. Nahrávka sa dočkala kompletného remasteringu i starostlivej rekonštrukcie pôvodného obalu a k dispozícii je nielen ako zberateľský 180 g vinyl či CD, ale prvýkrát tiež digitálne. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.
„Doba na začiatku deväťdesiatok bola natoľko intenzívna, že nahrávanie albumu Black Jack mám pravdupovediac tak trochu v hmle. Navyše, tých albumov sme nahrali v tej dobe veľa. Jedna zásadná spomienka mi však vystupuje úplne ostro - skvelé gitarové sólo legendárneho Petra Jandu v skladbe Ukolébavka, v ktorého štúdiu Propast sme vtedy album nahrávali,“ komentuje vznik nahrávky s úprimnosťou sebe vlastnou vtedajší frontman a vrchný textár kapely Aleš Brichta.
Okrem neho zostavu Arakainu v tej dobe tvorili Jiří Urban (gitara), Zdeněk Kub (basa), Miroslav Mach (gitara) a nový bubeník Marek Žežulka. Spoločne nahrali album, ktorý je dodnes považovaný za zásadný míľnik nielen v histórii tejto legendárnej kapely, ale i českej metalovej scény. Okrem hitov ako Black Jack, Zapomeň či Kolonie termitů sa tu Arakain predstavili viac suroví, no zároveň melodickejší než na predošlých nahrávkach.
