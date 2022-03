Bratislava 29. marca (TASR) - Skupina Billy Barman vyráža na Zero Tour 22. Po štyroch rokoch sa kapela vracia do klubov aj s novou basgitaristkou. Začína 15. apríla v Martine, ďalšími zastávkami budú Trnava (16. 4.), Bratislava (20. 4.), Žilina (22. 4.), Banská Bystrica (23. 4.), Košice (29. 4.), Prešov (30. 4.), Trenčín (6. 5.) a Nitra (3. 6.). TASR o tom informoval PR manažér Alexander Čerevka.



Pred dvomi rokmi vydala skupina svoj ostatný album Zlatý vek a chcela s ním vyraziť na klubové turné. Prišla však pandémia a turné sa dvakrát preložilo, až sa ho napokon kapela rozhodla úplne zrušiť. Billy Barman na turné Zero začínajú novú kapitolu svojej existencie.







„Máme pocit, ako by sme začínali od nuly, a takisto od nuly začína klubová scéna na Slovensku, zaslúži si trochu nakopnúť,“ vysvetľuje názov turné spevák Juraj Podmanický.



Do klubov sa vracajú po štyroch rokoch spolu s novou basgitaristkou Laurou Jaškovou (známou ako Meowlau), ktorá sa stala členkou kapely v septembri. „Mať v kapele Lauru je niečo, čo nám môže zvyšok scény potichu a pokojne aj nahlas závidieť. Je to nielen vynikajúca inštrumentalistka, ale aj úžasná 'parťáčka'. Myslím, že sme si sadli ľudsky aj hudobne, o čom sa budú môcť ľudia presvedčiť pri prvej skladbe, ktorú čoskoro vydáme,“ uviedol bubeník Matej Ruman.







Kapela na turné predstaví aj úplne nový singel Zero, ku ktorému práve nakrúca videoklip. Skladba by mala mať premiéru tesne pred začiatkom turné. V niektorých mestách vystúpia ako predskokani Curly Simon, respektíve Sam Handwich, o after sa postarajú Multipla Selektors. V Bratislave zahrá DJ Yanko Kral.



Skupina Billy Barman vznikla v roku 2008 a na konte má albumy Noční jazdci (2010), Modrý jazyk (2013), Dýchajúce obrazy (2016) a Zlatý vek (2020). Získala niekoľko ocenení Radio_Head Awards, medzi nimi aj album roka za svoj posledný počin.