Skupina Chiki liki tu-a sa reštartuje, odchádza gitarista Ľ. Petruška

Prešov 22. marca (TASR) – Známa prešovská kapela Chiki liki tu-a oznámila reštart. Práve 22. marca oslavuje 27. narodeniny, pri tejto príležitosti avizuje vydanie prvých piatich albumov na vinyloch, komplet CD Box siedmich cédečiek vrátane najčerstvejšieho EP s názvom Venované pamiatke budúcich zosnulých plus koncertné DVD. Zároveň Prešovčania oznámili aj odchod dlhoročného člena kapely Ľuboslava Petrušku. TASR o tom informoval PR manažér Edo Kopček.



„Nedá sa to tajiť donekonečna. Náš dlhoročný spoluhráč Ľuboslav Petruška sa rozhodol prerušiť spoluprácu s našou kapelou. Nestalo sa tak za žiadnych dramatických okolností, niekedy príde skrátka čas posunúť sa slobodne svojím smerom ďalej. Bol s nami v kapele od roku 1998, čiže 24 rokov, nahral šesť albumov a odohral 1354 koncertov. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli zrekapitulovať našu tvorbu a vydať kompletnú reedíciu našich prvých piatich albumov, a to historicky prvýkrát aj na vinyloch,“ píše kapela v oficiálnom vyhlásení.



Po vydaní albumov Nezatváraj Milan dvere (1998), Budeš musel vlasy na blond prefarbil (2000), Choďte sa hrať pred vlastný vchod (2003), Dvojkilometrový jeleň (2005) a Slzy tvý mámy, Šedivý a spol. (2015) na vinyle volali fanúšikovia Chiki liki tu-a už niekoľko rokov. Po 27 rokoch sa podľa Martina Višňovského patrí, aby ich hudba vyšla na elpéčkach. Zároveň je to v tejto situácii uzatvorenie jednej kapitoly v živote skupiny.



„Číslo 27 je symbolické. Kapela R.E.M. sa rozpadla, keď mala 27 rokov, v 27 rokoch sa niektorí umelci zabíjajú, niektorí aj dobrovoľne, a my sme sa namiesto toho rozhodli vydať našu hudbu na LP. Ideme si splniť túto historickú úlohu,“ dodáva Višňovský.



Reštart v kapele prichádza po vzájomnej dohodne všetkých troch hudobníkov. „Je to hlavne z Ľubovej strany. Po tých rokoch, hlavne tých dvoch posledných, keď sa nedalo hrať a všetko stagnovalo, sa Ľubo rozhodol, že nebude veľmi hrávať živé podujatia, preto sme od tohto momentu prerušili našu spoluprácu, ale my ako kapela ideme ďalej,“ doplnil Višňovský.



Chiki liki tu-a majú potvrdené koncerty do 8. októbra. Najbližšie už tento piatok 25. marca vystúpia vo Vrbovom na spomienkovom koncerte pre zosnulého gitaristu Miroslava Kusíka z Karpatských Chrbátov a o deň neskôr zahrajú na odovzdávaní cien Radio_Head Awards, kde majú zároveň štyri nominácie.