< sekcia Kultúra
Skupina Fermata oslávi 50 rokov na koncertnom turné
Turné, ktoré sa začne v novembri, zavíta do deviatich slovenských miest.
Autor TASR
Bratislava 3. novembra (TASR) - Legendárna Fermata, fenomén slovenskej hudby, už 50 rokov spája virtuozitu, jazzovú slobodu a rockovú energiu do nezameniteľného zvuku. Jej zakladatelia Fero Griglák a Tomáš Berka vytvorili štýl, ktorý nemá v našich končinách obdobu. Dnes sa Fermata vracia na pódiá v životnej forme, s novým albumom a výnimočnou zostavou hudobníkov spolu s popredným bubeníkom Martinom Valihorom. TASR informovala PR manažérka Silvia Turnerová.
Turné, ktoré sa začne v novembri, zavíta do deviatich slovenských miest. Prvým mestom budú 11. novembra Košice, ďalšími budú deň nato Prešov, 13. 11. Humenné, 14. 11. Žilina, 19. 11. Zvolen, 20. 11. Brezno, 21. 11. Prievidza, 7. 12. Bratislava a 8. 12. Trenčín.
Posledné dva roky v príbehu skupiny Fermata, ktorá v roku 2023 oslávila päť dekád od svojho založenia, patria k jej najžiarivejším kapitolám. Kapela sa minulý rok dočkala knižnej monografie a po vyše 30 rokoch vyšli v reedíciách známe albumy Simile a Real Time. Vrátila sa na koncertné pódiá, kde sa cíti najlepšie a odohrala sériu koncertov s nadšenými ohlasmi fanúšikov. V novembri sa dočkajú hudobní priaznivci aj nového albumu s názvom Backstage.
Na tohtoročnom turné Fermata pokračuje v pripomienke piatich dekád svojej existencie. Pri tejto príležitosti sa kapela predstaví vo výnimočnej koncertnej zostave, ktorú gitarista Fero Griglák označuje za najlepšiu v dlhej histórii skupiny. Neľahkej úlohy, krkolomných temp a náročnej práce so zvukom, sa zhosťuje talentovaný hráč na klávesové nástroje, hudobník a producent Maxo Mikloš, ďalšou výraznou postavou je basgitarista Tamás Belicza a špeciálnym hosťom sa počas turné stane prvotriedny inštrumentalista a bubeník Martin Valihora.
„Je pre mňa veľkou radosťou, cťou a zároveň aj splneným snom, že si ešte môžem zahrať s Ferom Griglákom a kapelou Fermata. Mnohokrát som mu to spomínal a teraz sa to stalo realitou. Zároveň je to pre mňa návrat do čias Collegia Musica a Prúdov, keď sme spolu cestovali. Je to hrejivý pocit, muzikantsky aj ľudsky,“ hovorí Valihora.
Turné, ktoré sa začne v novembri, zavíta do deviatich slovenských miest. Prvým mestom budú 11. novembra Košice, ďalšími budú deň nato Prešov, 13. 11. Humenné, 14. 11. Žilina, 19. 11. Zvolen, 20. 11. Brezno, 21. 11. Prievidza, 7. 12. Bratislava a 8. 12. Trenčín.
Posledné dva roky v príbehu skupiny Fermata, ktorá v roku 2023 oslávila päť dekád od svojho založenia, patria k jej najžiarivejším kapitolám. Kapela sa minulý rok dočkala knižnej monografie a po vyše 30 rokoch vyšli v reedíciách známe albumy Simile a Real Time. Vrátila sa na koncertné pódiá, kde sa cíti najlepšie a odohrala sériu koncertov s nadšenými ohlasmi fanúšikov. V novembri sa dočkajú hudobní priaznivci aj nového albumu s názvom Backstage.
Na tohtoročnom turné Fermata pokračuje v pripomienke piatich dekád svojej existencie. Pri tejto príležitosti sa kapela predstaví vo výnimočnej koncertnej zostave, ktorú gitarista Fero Griglák označuje za najlepšiu v dlhej histórii skupiny. Neľahkej úlohy, krkolomných temp a náročnej práce so zvukom, sa zhosťuje talentovaný hráč na klávesové nástroje, hudobník a producent Maxo Mikloš, ďalšou výraznou postavou je basgitarista Tamás Belicza a špeciálnym hosťom sa počas turné stane prvotriedny inštrumentalista a bubeník Martin Valihora.
„Je pre mňa veľkou radosťou, cťou a zároveň aj splneným snom, že si ešte môžem zahrať s Ferom Griglákom a kapelou Fermata. Mnohokrát som mu to spomínal a teraz sa to stalo realitou. Zároveň je to pre mňa návrat do čias Collegia Musica a Prúdov, keď sme spolu cestovali. Je to hrejivý pocit, muzikantsky aj ľudsky,“ hovorí Valihora.