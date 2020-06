Skupina Free Faces vydáva legendárny album Almost True Story

Bratislava 26. júna (TASR) – Skupine Free Faces vychádza v reedícii na CD aj vinylovej platni legendárny album Almost True Story. Získali zaň cenu Hudobnej akadémie v kategórii Objav roka, Nahrávka roka a Obal roka.



Album ponúka 12 skladieb a tri bonusy, dvanástku piesní tvoria Nothing Happens, Diva, Choral, Fooly Bear, Waltz, Doctor Says, Paranoid Nets, God Is Unemployed, Midnight In Europe, Walk Around & Roll In, Purified, It's Gone Now. Tri bonusové nahrávky podľa slov Oskara Rózsu vznikli v rovnakom čase, na album sa však nedostali. Sú nimi Brooklyn, No Love a She's Doing It Twice.



Členovia skupiny Oskar Rózsa, Maroš Hečko, Marcel Buntaj a Andrej Šeban patria dodnes k najzaujímavejším a najinvenčnejším hudobníkom slovenskej scény. Album vyšiel pôvodne v roku 1998. Pozadie jeho vzniku je pomerne kuriózne, keďže hudobníci pôvodne v štúdiách Opusu nahrávali ako štúdiová skupina s Richardom Müllerom jeho album Nočná optika. Ten však, podľa spomienok vtedajších zúčastnených, na nahrávanie nechodieval a tak hudobníci využili, že mali k dispozícii štúdio a postupne nahrali skladby uvedeného albumu.



„Od vydania albumu prešlo už skoro 22 rokov, v tom čase sme tieto nahrávky počuli ako napumpovanú veľkolepú produkciu. Čas však pokročil a po tak dlhom čase mi to dnes znie ako dobré demo, z ktorého sa dá vychádzať,“ dodal Rózsa.



„Pieseň Nothing Happens nakopla kapelu. Bola to naša prvá pieseň, ktorá nás zadefinovala a určila energiu, ktorá Free Faces charakterizovala. Preto otvára Almost True Story. Jej posolstvo? Nič sa nedeje, ideme si zahrať. Album zase uzatvára pieseň It's Gone Now. Lebo už je po všetkom,“ uviedol Maroš Hečko.



Niektoré z piesní vznikli na anglické texty beatnického básnika Lawrenca Ferlinghettiho, dva texty dodal Roman Gal a pod zvyšné texty sa podpísal Maroš Hečko. Hudobne album vznikal priamo v štúdiu ako živé vystúpenia skupiny. Tie boli charakterizované a vyhľadávané pre obrovskú živú energiu, ktorá išla z hudobníkov a najmä pre skvelú improvizačnú schopnosť všetkých členov skupiny. Štúdiová práca na albume v sebe nesie viac premyslených kompozícií a hudobnej disciplíny, z celkovo 12 skladieb sú tri signované ako Free Faces, pod zvyšné sa autorsky podpísal tandem Hečko/Rózsa.