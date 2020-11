Skupina Gladiator oslávi tridsiatku, vydáva kompiláciu

Zoznam piesní



CD1: Free, In Your Hand, Prayer, Sweet Little Mouse, Slovenská, Touch Me, Raz tam v uličkách, Viem, kde Boh spí, Divoký dážď, Nebeská linka.



CD2: Kúpim si pekný deň, Láska, Pesnička o Medulienke, Pieseň čiernych vrán, Dnes je skvelý deň, Nemôžem dýchať, Keď sa láska podarí, Život pred sebou, Bonboniéra, Hodiny.



CD3: Neviem ťa nájsť, Hlavu maj hore, Ak sa bez teba zbláznim, Slovensko (hokejová republika), Sám s ňou, Ty si tá, Zhora dole, Keď som s ňou, Deň čo mal dávno prísť, Nechcem o teba prísť.

Bratislava 17. novembra (TASR) – Známa slovenská skupina Gladiator oslávi v roku 2021 rovných tridsať rokov na hudobnej scéne. K tomuto jubileu pripravila pre fanúšikov špeciálnu výberovku Gladiator 1991 – 2021.Ponúkne tri desiatky skladieb na troch diskoch, 29 z nich mapuje históriu, tridsiatou je nová skladba Nechcem o teba prísť. Zložil ju Georgio Babulic, videoklip režíroval Laco Rychtárik.uviedol pre médiá líder kapely Miko Hladký.dodáva autor skladby Georgio Babulic.dodal ku klipu a jeho režisérovi Babulic.