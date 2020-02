Skupina Hex pripravuje klubové turné, hľadá predkapelu

Bratislava 13. februára (TASR) – Skupina Hex sa vráti do hudobných klubov, pripravuje Back To The Clubs Tour po celom Slovensku. Zahrá najväčšie hity aj skladby, ktoré už dávno naživo nehrala. Začína 16. apríla v Piešťanoch, ďalšími zastávkami budú Bratislava (17. 4.), Malacky (18. 4.), Prešov (23. 4.), Martin (24. 4.) a Trenčín (25. 4.). V týchto dňoch hľadajú predkapelu na koncerty. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



„Hľadáme predkapelu na každý z našich šiestich koncertov. Cez webové stránky sa o takejto možnosti dozvie určite veľa interpretov a my sa tešíme, že si znova vypočujeme, čo sa aktuálne na slovenskej scéne deje a aké tu máme talenty. Klubové turné bude aj pre nás výnimočné a už teraz sa tešíme, že spoznáme kopec dobrej novej slovenskej hudby,“ plánuje Tomáš Yxo Dohňanský.



Hex vyrazí na klubové turné v zostave Martin Fefe Žúži, Tomáš Yxo Dohňanský, Tibor Tybyke Szabados, Peter Šarkan Novák, Ladislav Tvrdý a Peter Letovanec.



„Vytvorili sme podstránku, cez ktorú sa môžu kapely, speváci a speváčky prihlasovať. Prihlasovacia fáza bude trvať do 29. februára. Zo zaregistrovaných interpretov si potom vyberieme dvoch z každého mesta. Následne si fanúšikovia hlasovaním zvolia, ktorých šesť kapiel - po jednej z každého mesta - sa predstaví na turné. Hlasovanie bude trvať od 4. do 29. marca,“ dodáva Dohňanský.



Na šiestich koncertoch naprieč celým Slovenskom zahrá Hex skladby zo všetkých albumov, ale aj cover verzie a piesne, ktoré už roky naživo nezazneli.



„Na klasické klubové turné vyrážame po veľmi dlhom čase. Bude to pre nás, ako aj pre fanúšikov jedno veľké dobrodružstvo. Kluby boli pre nás vždy prirodzené a my sa preto tešíme na návrat do týchto priestorov. Zahráme prierez celou našou tvorbou od prvej platne Ježiš Kristus nosí krátke nohavice z roku 1992 až po ostatnú platňu Tebe. Nebudú chýbať cover verzie našich obľúbených pesničiek. Chceme, aby si koncert užili aj naši fanúšikovia, ktorí s nami začínali, ako aj tí, ktorí nás lepšie spoznali až za posledné roky. V príprave na koncerty zapojíme cez naše sociálne siete aj fanúšikov, ktorí budú rozhodovať o tom, čo nakoniec zahráme,“ doplnil Yxo.