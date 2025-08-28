Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Skupina Horkýže Slíže chystá festival Slížovica

Na archívnej snímke koncert slovenskej skupiny Horkýže Slíže. Foto: TASR

Festival Slížovica odštartuje detský program malinyJAM, na ktorom sa zabavia nielen deti, ale aj rodičia.

Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Festival Slížovica otvára vo štvrtok svoje brány, areál Agrokomplexu v Nitre privíta návštevníkov od 11.30 h. Na 13. ročníku Slížovice bude headlinerom česká rocková legenda Kabát. Usporiadatelia Horkýže Slíže predvedú nový koncertný program a pre fanúšikov pripravili autogramiádu, tričko k aktuálnemu ročníku aj limitovaný počet pohárov. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.

Festival Slížovica odštartuje detský program malinyJAM, na ktorom sa zabavia nielen deti, ale aj rodičia. V areáli čaká na malých rockerov aj detská zóna - animátorky, skákacie hrady, kreslenie, tetovanie aj súťaže. Nebude chýbať ani stánok rockovej školy, kde si všetci môžu vyskúšať svoje hudobné zručnosti a zahrať si na hudobných nástrojoch. Z rockovej školy pochádza aj kapela Šmirgel, ktorá zahrá ako prvá na hlavnom pódiu o 12.20 h.

Organizátori zverejnili kompletný lineup, na Slížovici to roztočia Kabát, Vypsaná fixa, E!E a slovenské kapely ČAD, Le Payaco, Smola a hrušky, Zoči voči, The Crownies či Dr. Zetor. Z Holandska pricestuje ska-rocková kapela Bazzookas so svojím povestným autobusom. Ďalším zahraničným hosťom je George Solonos Band z Cypru.

Na festivale čaká na fanúšikov gastro aj relax zóna a ďalšie sprievodné akcie. Kulinárske umenie predvedie tradične šéfkuchár Marcel Ihnačák, ktorý predstaví nový špeciálny recept.
