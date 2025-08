Skupina Horkýže Slíže pozýva na festival Slížovica

Nitra 5. augusta (TASR) - Známa skupina Horkýže Slíže finišuje s prípravami na vlastný festival Slížovica, na ktorom zároveň oslavuje svoje narodeniny. V poradí 13. ročník podujatia sa uskutoční vo štvrtok 28. augusta.



Areál Agrokomplexu v Nitre sa 28. augusta opäť premení na miesto plné rockovej hudby a dobrej nálady. Okrem oslávencov Horkýže Slíže sa na festivale predstavia na pódiách aj ďalšie zvučné mená domácej a českej hudobnej scény. Do Nitry prídu českí rockeri Kabát, Vypsaná fixa či E!E a slovenské kapely ČAD, Le Payaco, Smola a hrušky, Zoči Voči, The Crownies, NoControl či Dr. Zetor. A predstavia sa mladé talenty z nitrianskej Rockovej školy - kapela Šmirgel. Aj tento rok vystúpi na festivale zahraničný hosť, tentoraz však hneď dvaja. Z Holandska pricestuje jedinečná ska-rocková kapela Bazzookas so svojím povestným štýlovým autobusom, v ktorom privezie veľa zábavy. O náladu na Slížovici sa postarajú až trikrát - raz na pódiu a dvakrát priamo z autobusu, ktorý bude pri vstupe do areálu. Ďalšou zahraničnou skupinou je George Solonos Band z Cypru.







„Tešíme sa, že ako posledného hosťa sme mohli ohlásiť skvelý Bazzookas. Bude to skvelá šou a určite to u nás poriadne roztočia. Veľmi sa tešíme, že po dvojročnej pauze prídu vystúpiť naši kamaráti z kapely Kabát a a kapela Vypsaná fixa. Premiérovo zahrá česká punková legenda E!E-čka a slovenský ČAD. No a, samozrejme, nechýba ani náš hlavný dvorný kuchár festivalu Marcel Ihnačák, s ktorým si znova niečo chutné uvaríme. Tento rok vychádza Slížovica na štvrtok, tak veríme, že si s nami príde čo najviac ľudí užiť tento predĺžený víkend,“ pozýva Juraj Štefánik.



Slížovica je vlastný hudobný festival skupiny Horkýže Slíže, ktorý funguje od roku 2012. Peter Hrivňák - Kuko, Mário Sabo - Sabotér, Juraj Štefánik - Doktor a Marek Viršík - Vandel si tento rok na ich koncert pripravili nové intro aj nový playlist.



„Na 13. ročníku Slížovice opäť oslávime naše narodeniny a ako vždy sme si vymysleli niečo nové. Nechajte sa prekvapiť, čo to bude tentoraz. Prezradím len to, že zostávame vo filmovej tematike,” naznačil Kuko.