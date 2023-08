Skupina Hviezda predstavuje klip k piesni Kam mám ísť?

Bratislava 20. augusta (TASR) - Bratislavská kapela Hviezda zverejnila videoklip k aktuálnemu singlu Kam mám ísť? Video pripomína legendárnu hru, ktorá je prekvapujúco priliehavou metaforou na text ich piesne. Singel tak dostal aj vizuálnu podobu. TASR informoval PR manažér Alexander Čerevka.



"Monochromatická animovaná karaoke dráma o hadovi, ktorý sa ženie za hviezdou, pretože sa nevie zastaviť a nechce s tým prestať, sa dá pozerať znova a znova. Je to pomerne vážny text, preto sme hľadali nejakú formu, ktorá to celé odľahčí a vyváži," hovorí Tomáš Ďurovka, frontman a autor všetkých textov Hviezdy.



"Napokon, v niečom sme ako tie nezničiteľné fínske telefóny, nie sme síce už najmladší, ale stačí nás poriadne dobiť a vydržíme fungovať celé týždne," dodáva gitarista a zakladajúci člen kapely Peter Hajdin.



Nápad spracovať video práve takto skrsol v hlave basgitaristu a hlavného autora hudby Petra Prekopa. "Všetci v kapele sme nadšene súhlasili. To sme ešte netušili, aká piplačka bude vyrobiť to. Peťo medzitým odišiel na dovolenku, a ja som si to po večeroch po práci odklikal. Našťastie ma chodili podporiť Tomáš s Adamom," doplnil Hajdin.



Kam mám prísť? je prvým singlom z pripravovaného štvrtého albumu bratislavskej kapely, ktorá nedávno obmenila zostavu. Na post druhého gitaristu prišiel Peter Bálik (ex Živé Kvety, Štefánikove deti) a za bicie si sadol Adam Jánoš (ex. Queer Jane, Brajgel). Personálna obmena nakopla tvorivý proces, a tak Hviezda vydala v krátkom čase niekoľko pesničiek.











Kam mám prísť (video): https://www.youtube.com/watch?v=TWZK0L_L_v8