Skupina Iné Kafe vydáva reedíciu albumu Bez udania dôvodu

Bratislava 8. decembra (TASR) - Známa slovenská panková formácia Iné Kafe prichádza s reedíciou albumu Bez udania dôvodu. Ten vychádza na CD aj vinylovej LP platni a ponúka 13 piesní. Sú nimi Štát, Mesto, Život ako video, 120 čísel (Pod zemou), Takto nám to stačí, Veľkou palicou III, Bez udania dôvodu, Alibi, Krvavá blondína, Opäť na streche, Auťáky, Mýtna a Spomienka na budúcnosť. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Platňa Bez udania dôvodu uzatvára trojicu albumov, ktoré nahrala panková skupina Iné Kafe vo svojom vrcholnom období pre vydavateľstvo Forza Music. Aj tento album dosiahol po tituloch Je tu niekto? a Príbeh platinové hodnoty predaja a potvrdil špičkovú pozíciu skupiny na slovenskej scéne po roku 2000. Iné Kafe sa tam vracia k pôvodnému tvrdému pank-rockovému výrazu i zvuku, čo ocenili najmä ich stabilní fanúšikovia. Po takmer 20 rokoch vychádza album v týchto dňoch prvýkrát aj vo vinylovej podobe vo vydavateľstve Opus.



„Album Bez udania dôvodu sme poňali úplne inak ako albumy dovtedy. Predchádzalo mu obdobie, keď sme boli v každom časopise a telke a začali na nás chodiť už aj ľudia, ktorí sa až tak nezaujímali o hudbu, ale len o značku alebo proste len tváre. A to nám parádne začalo liezť na nervy. Tak sme sa rozhodli, že urobíme nahrávku, kde dáme bokom celých tých fešákov, ktorými v očiach mnohých sme boli, a natrieme im to pekne od podlahy. Úmysel sa absolútne vydaril, mainstreamové publikum sme tým úplne odplašili a verní pri nás ostali ešte viac, lebo nosič zaznamenal veľký ohlas u rockového publika. Jediný, kto nebol až taký šťastný, bol vydavateľ, ktorý, pochopiteľne, očakával čo najmasovejšie predaje. Nakoniec však album aj tak získal platinu a bol a aj je veľmi úspešný. Ľudia z neho poznajú určite singel Spomienky na budúcnosť. Album je pomerne dosť spoločensky orientovaný,“ komentuje vydanie reedície líder kapely Vratko Rohoň.



Skupina Iné Kafe hrala na tomto albume v zložení Vratko Rohoň (gitara, spev), Peter Fóra (basová gitara, vokál) a Ján Rozbora (bicie).