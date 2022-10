Bratislava 11. októbra (TASR) - Skupina Inekafe vydala cover verziu skladby Vymyslená, známeho hitu skupiny Elán z roku 1982 z druhého albumu Nie sme zlí. Jeho autormi sú gitarista Ján Baláž a textár Boris Filan. Ku cover verzii vydali už aj videoklip. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Skladba je predzvesťou albumu Made in Czechoslovakia, ktorého myšlienka vzniku bola prítomná v kapele už roky. Tento rok sa skupina zatvorila do štúdia a nahrala výber pesničiek, ktoré boli hitmi, keď členovia kapely boli malí a pesničky počuli z rádia. Dnes si na ne zaspomínali, vybrali tie najlepšie a nahrali ich podľa svojho gusta. Jedná sa o skladby z obdobia 80. rokov, čiže ešte z čias ČSSR. Album obsahuje päť slovenských a päť českých skladieb. Vychádzajú začiatkom novembra v CD verzii a digitálne, neskôr aj ako vinyl.



Prvú zo skladieb, ktoré kapela predstavuje, je hit Vymyslená. Zaujímavosťou piesne je, že aj napriek tomu, že sa v nej spieva "vláčikom do Modry", v skutočnosti cez Modru žiadna železničná trať nevedie. Inekafe túto skladbu oživilo presne po 40-tich rokoch a milé je, že ľudia aj dnes, rovnako ako vtedy, upozorňujú na tento fakt, na túto šikovnú textovú hračku Borisa Filana, ktorej pointou je samotný názov pesničky, teda Vymyslená.



Vymyslená klip: https://www.youtube.com/watch?v=fNdQr2dXlz4