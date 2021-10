Skupina Kiss My Ex! vydala singel Show Me

Bratislava 26. októbra (TASR) – Košická skupina Kiss My Ex! vydala nový singel Show Me. Zložili, nahrali a produkovali ju členovia skupiny, mastering zabezpečil dvojnásobný držiteľ Grammy Andrés Mayo, s ktorým už spolupracovali na skladbe Waves. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.



"Pesnička Show Me je pre všetkých, ktorí si tvrdohlavo idú za svojím snom a neboja sa bojovať za svoju lásku a vášeň. Presne také nadšenie môže na niekoho pôsobiť a niekedy dokonca aj pôsobí ako rebelanstvo. No je to len vysoko pozitívna energia a radosť zo života," opisuje novú skladbu speváčka Popa.



K skladbe vznikol v réžii a produkcii skupiny videoklip, ktorý nakrútil kameraman András Micsuda s asistenciou Adama Známa. Nakrúcali ho v Košiciach deň pred tohtoročným Medzinárodným maratónom mieru.



"Do klipu sme si pozvali ľudí, ktorí presne tak ako my, milujú to, čo robia. Tanečné a herecké úlohy si zahrali mladé a veľmi talentované dievčatá z D. S. Studia. Hlavnú mužskú úlohu stvárnil Matúš Dzuro, ktorý je aj napriek svojmu mladému veku priekopníkom trickingu na Slovensku. Spolu s kamarátmi predvádza akrobatické kúsky, ktoré doslova vyrážajú dych," hovorí o novom klipe LeZlee.







"Tak ako pri predchádzajúcich klipoch sme sa aj teraz držali filozofie upcyclingu. Použili sme iba naše staré oblečenie a veci zo second handu, ktorým Laura dala úplne nový život," dodáva na záver Peter.



Skupinu Kiss My Ex! z Košíc tvoria speváčka Iveta "Popa" Karičková, klávesák Ladislav "Lezlee" Znám a gitarista Peter Klema. Do pozornosti ich uviedla už prvá skladba Waves, v ktorej naplno rozvinuli svoju lásku k popu a tanečnej hudbe osemdesiatych a deväťdesiatych rokov. Ich spojenie nostalgickej atmosféry s pozitívnou tanečnou energiou a súčasnou hudobnou produkciou zaujalo aj za hranicami Slovenska. V medzinárodnej súťaži International Songwriting Competition 2020 sa so skladbou Waves v konkurencii 26.000 skupín a spevákov prebojovali až do semifinálovej stovky kategórie Pop/Top 40, v ktorej rozhodovala hviezdna porota, zostavená zo známych hudobných osobností ako Dua Lipa, Chris Martin z Coldplay či Bebe Rexha. Postup do finálovej pätnástky im unikol len o jedno miesto.