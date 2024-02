Skupina Korben Dallas vydáva nový album Pohyb!

Bratislava 22. februára (TASR) - Skupina Korben Dallas vydáva 22. februára nový, v poradí deviaty album Pohyb! Nahrávka prichádza presne dva roky po albume Deti rýb a len niekoľko mesiacov po LP Nekonečne, ktorý mapoval ich mnohoročnú spoluprácu s Anetou Langerovou. Album je oddnes dostupný na všetkých streamingových službách. TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Novinka ponúka tucet skladieb, sú nimi Železný vlak, Vyčítaš, Som dosť dobrý?, Aké to je?, Májová žiarlivosť, Bude to tak lepšie, Strach, Váhavá, Konečne doma, Babky, Dnes je taký deň a Čo rozplače teba. Prvým singlom z albumu bola pesnička Vyčítaš, ku ktorej natočil klip Braňo Špaček. Všetkých dvanásť pesničiek skupina nahrala v priebehu roka 2023 v štúdiu Birdland v Považskej Teplej, zvukovým majstrom bol Miloš Rojko ml.



"Na žiadnom inom našom albume nenájdete toľko pesničiek, ktoré vás nútia hýbať sa," hovorí basgitarista a textár Lukáš Fila a dodáva: "A hýbeme sa aj my ako skupina, všetci sme tentoraz boli oveľa viac zapojení do tvorby hudby aj textov, máme prvú pesničku, ktorú nespieva Juraj."



Producentom albumu bol frontman skupiny Le Payaco Tomáš Sloboda, s ktorým Korben Dallas spolupracuje už od roku 2021. "Je to živý album bez postprodukčných editácií. Chalani na ňom naplno ukázali, v akej sú výbornej muzikantskej kondícii. Preto sme album nahrávali na pás. Bola by škoda nezachytiť autentický zvuk kapely v tej najvyššej kvalite. Tento album je iný v tom, že je zvukovo veľmi bohatý aj napriek tomu, že je v pesničkách použitých len pár nástrojov," hovorí Sloboda.



Skupina podporí nový album jarným turné, na ktorom chce predstaviť výrazne vynovený koncertný program. Začínajú 22. marca v Košiciach, ďalšími zastávkami budú deň nato Prešov, Banská Bystrica (27. 3.), Praha (5. 4.), Martin (6. 4.), Bratislava (25. 4.), Trnava (26. 4.) a Brno (30. 4.).











Vyčítaš klip: https://www.youtube.com/watch?v=YJnfUlUiTIQ