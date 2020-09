Skupina La Gioia predstavuje nový album Per lei

Bratislava 18. septembra (TASR) – Nový album s názvom Per lei (Pre ňu) predstavila slovenská vokálna formácia La Gioia, ktorú tvorí trojica spevákov Matej Vaník, Peter Ševčík a Peter Ďurovec. Piesne na novom albume sú nahrané v talianskom, anglickom, českom a ruskom jazyku. TASR o tom informovala PR manažérka skupiny Anna Olvecká.



V poradí ôsmy album tejto formácie ponúka tucet piesní, sú nimi Per amore (All for Love), Perfect Symphony, Con La Donna (You're a Woman), Lady, Lady, Lady, Vivo Per Lei, Kôň, Nebbia Che Sa (Neviem byť sám), Prý se tomu říka láska, L'amore Nell'aria Stasera (Can You Feel the Love Tonight), Sei Il Futuro (Eye of the Tiger), Saprai (Cesta do rozprávky) a Never Let Me Down Again.



La Gioia ostala verná tradíciám a prepožičala si melódie známych a časom overených populárnych piesní, ktorým dala nový, súčasný, a hlavne vlastný romantický šat, príznačný pre texty piesní, ale i pre samotné hudobné spracovanie skladieb. Väčšina piesní na albume má romantický charakter.



„Nosnou skladbou albumu je elánovka Neviem byť sám (Nebbia Che Sa), máme k nej aj videoklip. Teraz sme už plní očakávania, ako ho prijmú naši fanúšikovia, pretože sa rodil dlho, ale napokon pandémia spôsobila, že sme ho dokončili v máji, album je ladený romanticky, ale rytmickejší, aby oslovil aj mladšie publikum,“ uviedol pre médiá jeden z trojice Ševčík.



Videoklip k skladbe Nebbia Che Sa (v talianskom preklade Hmla, ktorá vonia) vznikol v Benátkach ešte počas karnevalu. Skupina La Gioia sa objavila na miestach, kde len deň predtým nakrúcal svoj najnovší film Tom Cruise. Taliansky text piesne hovorí o kedysi zabávajúcich sa a flámujúcich obyvateľoch Benátok, ktorí, aby ospravedlňovali svoje hýrenie až do rána, hovorievali, že strážia hmlu. Hmlu, ktorá vonia šťastím, pretože sa sami cítili byť šťastnými počas bujarých večierkov a karnevalu. Samotné Benátky privítali kapelu najlepšie, ako mohli, a to hustou a mliečnou hmlou, presne takou, akú potrebovala do nahrávky. A to si ju vraj vôbec nepredplatila a nemusela využiť žiadne hmlové efekty.