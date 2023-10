Skupina Le Payaco predstavuje nový album Vidíme sa

Bratislava 21. októbra (TASR) - Skupina Le Payaco predstavuje nový, v poradí siedmy štúdiový album s názvom Vidíme sa. Jeho vydaniu predchádzali dva single Leto a Vtáci. Kapela na album zaradila opäť deväť skladieb, na ktorých pracovali všetci spoločne. TASR o tom informoval manažér Branislav Kaľavský.



Autormi piesní na albume sú traja zakladajúci členovia kapely Tomáš Sloboda (Ginja, Myslíme na to isté, Vidíme sa zajtra ráno, Súzvuky a spojenia), Juraj Vitéz (Leto, Vtáci) a Martin Stempel (Na ranveji, Veľa je viac, Koňom). Album vychádza na priehľadnej 140 g 12" LP platni, s nápadným obalom a fotografiami od cestovateľa Martina Navrátila. Fotografie pochádzajú z jeho cesty na Južný pól.



"Na albume máme niekoľko nových polôh a používame nástroje, aké sme doteraz nepoužili. Striedame sa za mikrofónom a vymieňame si nástroje. Túto možnosť považujem u nás za zaujímavú aj z pohľadu poslucháča. Pri počúvaní albumu to iste pomáha udržať pozornosť, pretože hudba je takýmto prístupom pestrá," povedal o albume Sloboda.



K práci v štúdiu Sloboda doplnil: "Samotné nahrávanie bolo pre mňa výnimočným zážitkom a splneným snom. Už som sa začal naozaj obávať, že analógovým nahrávacím štúdiám definitívne v našich končinách odzvonilo. Máme tu množstvo vysokokvalitných digitálnych štúdií so špičkovými zvukármi, ale s analógovým zápisom sa to naozaj nedá porovnať. V praxi to znamená, že sa musíte naozaj plne sústrediť na muzikantský výkon, na prácu s akustikou štúdia, vhodný výber nástrojov, aparátov a mikrofónov."



Kapela plánuje k albumu aj turné Vidíme sa, ktoré sa začne 27. októbra v Trnave, ďalšími zastávkami budú Nitra (28. 10.), Humenné (2. 11.), Prešov (3. 11.), Košice (4. 11.), Banská Štiavnica (10. 11.), Banská Bystrica (11. 11.), Trenčín (23. 11.), Žilina (2. 12.) a Bratislava (7. 12.).