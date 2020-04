Skupina Le Payaco vydáva nový album Pohybliví v nehybnom

Bratislava 24. apríla (TASR) - Skupina Le Payaco prichádza po piatich rokoch s novým albumom Pohybliví v nehybnom. Novinka príjemne prekvapí osobitou, až filmovou atmosférou, "payácovsky" hravými postupmi, textami a dvojhlasnými spevmi. TASR o tom informoval PR manažér Branislav Kaľavský.



„Tak nejako k tomu prirodzene prišlo. S Martinom spievame na tomto albume väčšinu pesničiek spolu. Doteraz to bolo skôr naopak. Dobre nám to spolu znie a dvojhlasy sa v poslednej dobe z pesničiek takmer vytratili, čo je škoda, pretože sú nám veľmi blízke. Väčšina folklórnych pesničiek je na dvojhlasných spevoch postavená a my máme trošku výhodu oproti iným, že nie sme kapela s jedným spevákom,“ uviedol pre médiá o albume Tomáš Sloboda.



Le Payaco mali v pláne nový album predstaviť 16. apríla na bratislavskom koncerte, ktorý presunuli kvôli vzniknutej situácii a karanténnym opatreniam na jeseň tohto roku. V rámci jesenného turné k albumu Pohybliví v nehybnom odohrajú niekoľko koncertov po celom Slovensku.







Na novom albume dostali omnoho viac priestoru aj inštrumentálne plochy, ako to praktizovali Le Payaco na predošlých albumoch. „Od začiatku nám bolo jasné, že tento album bude iný. Celý proces bol ako vždy veľmi slobodný, len s tým rozdielom, že teraz sme zistili, že naša nová hudba pripomína skôr hudbu do filmu, a že to asi nebude len taký ďalší pesničkový album. To nás celkom príjemne prekvapilo a parádne nakoplo. Zamerali sme sa tak hlavne na atmosféru, ktorá sa tak preniesla aj do textov. Prvýkrát sme si medzi sebou vymieňali nástroje a veľa experimentovali. Veľmi sme si to užívali. Myslím, že je tú pohodu z albumu cítiť,“ upresňuje Tomáš Sloboda.



„Na albume sme pracovali priebežne počas roka 2019. Spravili sme si niekoľko kapelových sústredení na chalupe, kde sme si zobrali nástroje a tvorili v úplnej izolácii. Tak sme to robili kedysi a veľmi sa nám táto taktika osvedčila. Máme tam čas ponoriť sa úplne do našej hudby a vytiahnuť tak zo seba maximum,“ dodáva Juraj Vitéz. O albume Pohybliví v nehybnom kapela hovorí ako o vyzretejšej verzii samých seba, kde sa naplno odhalila ich spoločná kapelová myseľ. Album vychádza vo vydavateľstve Bruuder Records na čiernom LP vinyle, na CD a digitálne na všetkých dostupných streamingových službách.



Le Payaco založili v roku 1996 štyria kamaráti a spolužiaci, gitarista Tomáš Sloboda, basgitarista Martin Stempel, bubeník Juraj Vitéz a gitarista Stanislav Petrov, ktorý po vydaní debutového albumu v roku 2000 z kapely natrvalo odišiel. V Bratislave sa rýchlo stali jednou z najvyhľadávanejších kapiel a postupne sa stali pravidelnými účinkujúcimi a headlinermi na najväčších slovenských festivaloch. Vydali šesť albumov a niekoľko veľmi úspešných singlov. Pesničky ako Sadni si mi na kolená alebo Dobrý večer priatelia doslova zľudoveli. V týchto dňoch vychádza kapele šiesty album pod názvom Pohybliví v nehybnom, na titulnú pieseň nakrútil videoklip známy režisér Branislav Vincze, v ktorom hlavné postavy stvárnili populárni herci a zároveň životní partneri Zuzana Norisová a Ondrej Kovaľ.