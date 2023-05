Skupina Level 42 predviedla v Bratislave britskú funky náladu

Bratislava 12. mája (TASR) – Do čias prelomu 80. a 90. rokov minulého storočia sa vo štvrtok večer (11. 5.) vrátila bratislavská aréna Národného tenisového centra. Po úspešných koncertoch v roku 2004 a 2012 sa do Bratislavy vrátila legendárna britská jazz-funková skupina Level 42 na čele so spevákom a basgitaristom Markom Kingom. Zostavu k frontmanovi doplnili Mike Lindup (klávesy, spev), Nathan King (gitary), Pete Ray Biggin (bicie), Sean Freeman (saxofón), Nichol Thompson (trombón) a Dan Carpenter (trúbka).



Z pódia zaznelo 15 skladieb - začali hitmi To Be With You Again a Running In The Family, oba z rovnomenného siedmeho albumu Running In The Family, vydaného v marci 1987. Ďalšími boli Heathrow, The Sun Goes Down, Children Say, A Floating Life, It's Over, Love Games, Kansas City Milkman, Starchild, Something About You, Heaven In My Hands, Lessons In Love, The Chinese Way a Hot Water, posledné tri už ako prídavok.



V polozaplnenej aréne prevládali pamätníci slávnych časov kapely, medzi divákmi boli aj dve známe české muzikantské osobnosti, Roman Holý a Matěj Ruppert z kapely Monkey Business. Výber domácej formácie Funkiez ako predkapely bol dobrou voľbou, známymi svetovými hitmi Get Down On It či We Are The Family dobre rozhýbali divákov pred pódiom.



Britská jazz-funková skupina Leve 42 vznikla na ostrove Wight v roku 1979, založil ju Mark King (*20.10.1958). V auguste 1981 vydali prvý album Level 42. V apríli 1982 vyšiel druhý album Strategy / The Early Tapes a ešte v septembri 1982 pridali aj tretí album The Pursuit of Accidents. Úspech im priniesli albumy World Machine (október 1985) a Running In The Family (marec 1987).



V singlovej TOP 40 hitparáde mali dvadsať skladieb, hitmi boli Something About You (1985), Lesson In Love (1986), Running in the Family (1987) či Guaranteed (1991). Ich najpopulárnejším singlom v Spojenom kráľovstve bol Lessons in Love, ktorý sa po vydaní dostal na tretie miesto v UK Singles Chart a na 12. miesto v americkom rebríčku Billboard Hot 100. Vydali jedenásť štúdiových albumov, jedenásty Retroglide vyšiel v septembri 20016, ich predaj presiahol 30 miliónov kópií.