Skupina Linkin Park v novej zostave vydala druhý singel

Bratislava 26. septembra (TASR) - Americká nu-metalová skupina Linkin Park v novej zostave, Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Phoenix Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong a Colin Brittain, pokračujú vo svojej triumfálnej jazde s novým singlom Heavy Is The Crown. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Pieseň slúži ako hymna pre majstrovstvá sveta vo videohre League of Legends a je prvým výsledkom spolupráce s herným štúdiom Riot Games. Heavy Is The Crown je tiež druhým singlom z albumu From Zero, ktorý vychádza 15. novembra.



Linkin Park sú momentálne uprostred turné From Zero, ktoré sa vypredalo v priebehu niekoľkých minút. Pre veľký dopyt oznámili tri ďalšie koncerty v Paríži, Dallase a Sao Paule.



Heavy Is The Crown nadväzuje na singel The Emptiness Machine, z ktorého sa hneď po vydaní stal globálny hit. Skladba sa počas pár dní vyšvihla medzi prvé priečky slovenského singlového rebríčka IFPI. Na Spotify sa môže pochváliť celkovo 85 miliónmi prehratí a 26 miliónmi pozretí videoklipu na YouTube. Linkin Park dosiahli ešte jeden míľnik, keď na Spotify prekročili hranicu 54 miliónov poslucháčov mesačne a stali sa tak najstreamovanejšou rockovou kapelou.











Heavy Is The Crown videoklip: https://www.youtube.com/watch?v=5FrhtahQiRcsi