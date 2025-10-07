< sekcia Kultúra
Skupina Lojzo vydáva výberovku My nie sme Taliani
Výberovka ponúka celkom 28 skladieb.
Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - Legendárna bratislavská skupina Lojzo, ktorá má vo svojom ‚dress code‘ tepláky, vydáva jedinečnú 2CD kompiláciu My nie sme Taliani, na ktorej sa nachádzajú všetky veľké hity vrátane evergreenu Každý deň budú vraj Vianoce, ktorý celú kolekciu uzatvára. Titul je obohatený textovo i graficky o historické úryvky z článkov, ktoré venovala tejto skupine dobová tlač. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Výberovka ponúka celkom 28 skladieb, okrem titulnej My nie sme Taliani sú na nej aj známe hity Na centrálnom trhovisku, Toreádor Karol, Zita obezita, Učiteľka chémie, Anča si drahá ako Volvo, Pridružená výroba, Zipsy woman, Schöne Náci, Ja som dnes chorý či Hurá na paprike.
Na albume účinkujú Marián Kochanský (sólový spev, akordeón), Jozef Ciller (sólový spev, husle), Jozef Štalmašek (akustická gitara), Ján Brzáč (akustická gitara), František Mikurčík (sólový spev, kontrabas, basová gitara), Tomáš Fabor (malý a veľký bubon, ozembuch), Miroslav Lukáčik (tenorový saxofón, klarinet) a hostia Marián Jaslovský (altový a tenorový saxofón, flauta), Jozef Ráž (sólový spev), skupina Elán, Miroslav Žbirka (sólový spev), František Griglák so štúdiovou skupinou.
„Samotná skladba My nie sme Taliani, podľa ktorej je pomenovaná kompilácia, je staršia ako samotná skupina Lojzo. Výberovka zahŕňa viac-menej celé súhrnné dielo môjho otca Mariána Kochanského, hudobne aj textovo s nezameniteľným prevedením skupiny Lojzo,“ hovorí syn Marek a dodáva: „Keď otec so spoluhráčmi zakladal skupinu, určite netušil, že výber jeho pesničiek vyjde aj po viac ako 40 rokoch po vzniku kapely napriek tomu, že on naozaj veril, že svoje skladby a nezameniteľný štýl v podaní Lojza dostane medzi širokú verejnosť. Je to úžasné, tieto skladby majú stále čo ľuďom povedať. Ja len dodávam, Že mi je ľúto... a aj preto túto skladbu hrávam so svojou kapelou Kochanski na každom našom koncerte už 19 rokov, odkedy otec nie je medzi nami.“
Legendárna bratislavská kapela, ktorá je povestná teplákovým oblečením, ani len netušila na začiatku svojho vzniku, že v roku 2025 bude práve tento kúsok oblečenia veľmi trendy a nebude len športovou alebo domácou záležitosťou.
Výberovka ponúka celkom 28 skladieb, okrem titulnej My nie sme Taliani sú na nej aj známe hity Na centrálnom trhovisku, Toreádor Karol, Zita obezita, Učiteľka chémie, Anča si drahá ako Volvo, Pridružená výroba, Zipsy woman, Schöne Náci, Ja som dnes chorý či Hurá na paprike.
Na albume účinkujú Marián Kochanský (sólový spev, akordeón), Jozef Ciller (sólový spev, husle), Jozef Štalmašek (akustická gitara), Ján Brzáč (akustická gitara), František Mikurčík (sólový spev, kontrabas, basová gitara), Tomáš Fabor (malý a veľký bubon, ozembuch), Miroslav Lukáčik (tenorový saxofón, klarinet) a hostia Marián Jaslovský (altový a tenorový saxofón, flauta), Jozef Ráž (sólový spev), skupina Elán, Miroslav Žbirka (sólový spev), František Griglák so štúdiovou skupinou.
„Samotná skladba My nie sme Taliani, podľa ktorej je pomenovaná kompilácia, je staršia ako samotná skupina Lojzo. Výberovka zahŕňa viac-menej celé súhrnné dielo môjho otca Mariána Kochanského, hudobne aj textovo s nezameniteľným prevedením skupiny Lojzo,“ hovorí syn Marek a dodáva: „Keď otec so spoluhráčmi zakladal skupinu, určite netušil, že výber jeho pesničiek vyjde aj po viac ako 40 rokoch po vzniku kapely napriek tomu, že on naozaj veril, že svoje skladby a nezameniteľný štýl v podaní Lojza dostane medzi širokú verejnosť. Je to úžasné, tieto skladby majú stále čo ľuďom povedať. Ja len dodávam, Že mi je ľúto... a aj preto túto skladbu hrávam so svojou kapelou Kochanski na každom našom koncerte už 19 rokov, odkedy otec nie je medzi nami.“
Legendárna bratislavská kapela, ktorá je povestná teplákovým oblečením, ani len netušila na začiatku svojho vzniku, že v roku 2025 bude práve tento kúsok oblečenia veľmi trendy a nebude len športovou alebo domácou záležitosťou.