Skupina Lucie s projektom Lucie v opeře nadchla Bratislavu

Bratislava 12. marca (TASR) – Fanúšikovia dnes už legendárnej skupiny Lucie sa dočkali, keď v sobotu večer (11. 3.) prežili na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu dve hodiny so štvoricou skvelých muzikantov David Koller, Robert Kodym, Michal Dvořák, P. B. Ch., piatym do partie v koncertnej zostave za bicími nástrojmi je Davidov syn Adam Koller. Pôvodný termín koncertu 20. októbra minulého roka bol preložený pre ochorenie Davida Kollera.



Veľkolepý projekt Lucie v opeře Tour pripravovala skupina viac ako rok. Pritom mnohí fanúšikovia majú ešte v pamäti koncerty Lucie v opeře z roku 2002. Kapela však postavila nový program, elegantné hudobné aranžmány skladieb v sprievode symfonického orchestra Filharmónie Hradec Králové a speváckeho zboru pod vedením dirigenta Kryštofa Mareka, držiteľa Českého leva za hudbu k filmu Masaryk, ktorý vytvoril nové symfonické aranžmány pre celý program tejto šou.



Koncertný setlist začali prekvapivo známou skladbou Lucy in the Sky with Diamonds skupiny Beatles v orchestrálnej podobe. Po nej už Lucie prišla so známym hitom Medvídek, ďalšími boli Vona říká jó, Krev a R'n'R, Laura, Než tě rozkradou, Já to nemám spočítaný, Nejlepší, kterou znám, Černí andělé, Oheň, Fénixovy slzy, Panic, Lucie, Chtěli jsme lítat, Takhle tě mám rád, Rouháš se bohům, Sen, Amerika, Troubit na trumpety by se nám líbilo, Lovec, střelec, doktor a vědec, Chci zas v tobě spát a Šrouby do hlavy. Zaplnená aréna pridávala svoje hlasivky skoro pri každej skladbe, tlieskala aj svietila mobilmi. Odmenou pre nich bol prídavok Dotknu se ohně, pre kapelu dlhotrvajúci aplauz.



Členovia skupiny Lucie sa zhodujú, že jednou z najväčších a najnáročnejších inovácií bola príprava samotnej organicky dynamickej scény, ktorá využíva najnovšie technológie z oblasti zvuku a vizuálnych efektov a zároveň osvedčené divadelné princípy.



S projektom Lucie v opeře prišla kapela v roku 2002. "Boli to iba dva koncerty, iba sláčiky, bol to iba unplugged koncert. Doba unplugged koncertov bola už v druhej polovici 90. rokov, tak aj nám vždy niekto hovoril, aby sme urobili unplugged. Potom sme si povedali, že by sme to mohli skúsiť. Zobrali sme si k tomu sláčikový orchester a veľký zbor Bambini di Praga, urobili sme dva koncerty. Našťastie ten pražský sme nahrali, veľmi sa nám to páčilo, tak sme to vydali a bola z toho fajn platňa,“ povedal k histórii projektu pre TASR David Koller.



Skupina Lucie vstúpila na hudobnú scénu v roku 1987, prvým singlom bola skladba Pár fíglů, známa aj pod názvom Šrouby do hlavy. V októbri 1990 vydali debutový album Lucie, v novembri 1991 druhý album In the Sky. Na svojom konte majú deväť štúdiových albumov, deviaty EvoLucie vydali v novembri 2018. V decembri vyšiel koncertný album Lucie v opeře 2022. Štyrikrát po sebe od roku 1999 získali českého Zlatého slávika v kategórii skupín. Na 20. ročníku cien Anděl českej Akadémie populárnej hudby získala Lucie ocenenie skupina a interpret dvadsaťročia.