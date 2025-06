Skupina Lucie vydala vinylový singel s dvomi novými skladbami

Bratislava 23. júna (TASR) - Skupina Lucie vydala nový vinylový singel, ktorý obsahuje dve novinky Marie a Krása a zázrak a tajemství. Obe skladby vznikli v novej zostave so spevákom Viktorom Dykom a bubeníkom Štěpánom Smetáčkom. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



„S chalanmi sa poznáme roky. Keď som však po prvýkrát vstúpil do skúšobne, mal som trochu trému. Predsa len ide o legendu, ktorá má za sebou obrovskú históriu a silné fanúšikovské zázemie. Musím konštatovať, že všetko zapadlo tak, ako malo, cítim sa ako súčasť rodiny. Každý z nich má svoj štýl, ale zároveň sú otvorení novým nápadom. Je to pre mňa veľká česť a zároveň výzva. Dúfam, že som do kapely priniesol novú energiu a že fanúšikovia tú zmenu prijmú s otvoreným srdcom,“ hovorí spevák Viktor Dyk.



Lucie teraz pracuje na dokončení nového singla a albumu R.A.D.O.S.T., ktorý by mal vyjsť na konci tohto roka. Kapela zároveň pripravuje veľkolepé oslavy 40. výročia na scéne.



„V novej zostave sa nám darí výborne. Priniesla do kapely novú energiu a zároveň zostáva zachovaná typická chémia, ktorá robí Luciu Luciou. Cítim vzájomný rešpekt, chuť tvoriť a posúvať veci ďalej. Aktuálne pripravujeme turné k oslave 40 rokov, robíme na tom naplno. Bude to veľká udalosť nielen pre nás, ale hlavne pre fanúšikov, ktorí s nami túto jazdu idú už toľko rokov. Chceme im ponúknuť prierez tým najlepším z celej kariéry, ale aj pár prekvapení v podobe hostí,“ ozrejmil Michal Dvořák, klávesista skupiny Lucie.



Skupina Lucie vystúpi 29. augusta na festivale Soundtrack Poděbrady. Bude to jediné open air vystúpenie kapely v tomto roku. Potom už odštartuje narodeninové Turné LUCIE 40 let, ktoré sa začne koncertom 11. septembra v Plzni.