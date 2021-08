Skupina Luvver vydala debutový album It Is What It Is

Bratislava 6. augusta (TASR) - Nitrianska post-indie formácia Luvver po vydaní série singlov prichádza s debutovým albumom It Is What It Is. Kapela, ktorej zvuk spája tanečnú rytmiku, nápadité melódie a dominantný vokál, má za sebou nomináciu na Radio_Head Awards, hranie na väčšine veľkých česko-slovenských festivalov aj vystúpenie na najväčšom európskom showcase festivale Eurosonic Noorderslag. TASR o tom informovala PR manažérka Edita Nevrlá.



„Celý album vznikal v nálade, ktorá by sa dala opísať jednoducho – bude taký, aký bude. Úplne sme sa uvoľnili, neriešili sme, či niečo znie ako niečo iné, či má niečo koncept alebo nie. Nešpekulovali sme, nahrali sme 14 ,trackov', na ktorých nás bavilo robiť a ktoré nás bude baviť hrať naživo. Aj preto ten názov,“ hovorí bubeník a manažér kapely Martin Zaujec.







„Mám pocit, že sme počúvali všetko. Doslova. Od starého amerického country – Conwaya Twittyho či Eda Brucea, cez švédsky hardcore, ako sú Raised Fist, až po najkomerčnejší súčasný pop, Justina Biebera a Camillu Cabello,“ priblížil frontman a producent kapely Tom Löbb hlavné inšpirácie kapely.



Na nahrávke počuť všetky tieto vplyvy. Od úvodnej, naliehavo elektronickej Chasin, cez osemdesiatkovým synth-popom ovplyvnenú Dark Times či MMNT s temným techno bridgeom až po poslednú, jemne sarkastickú IIVVII je album hudobným výletom naprieč poslednými desaťročiami svetového popu. Avšak vo veľmi vkusnom obale.



It Is What It Is vznikal v novovznikajúcom štúdiu Beyond Music Studio ich frontmana a producenta Toma Löbba, ktoré založil s Marekom Rakovickým. Aj toto prostredie prispelo k jeho atmosfére a zvuku. „Je to iné, keď ste v štúdiu na obmedzený čas, ktorý máte zaplatený, a iné, keď v ňom máte hádam už aj zubnú kefku. Mohli sme sa jednoducho hrať, koľko sme chceli. Aj keď to možno trvalo dlhšie, ako by sme chceli,“ povedal Zaujec. Master albumu mal na starosti Steve Corrao v americkom Nashville v štúdiu Sage Audio, s ktorým spolupracujú už niekoľko rokov. Album zároveň plánujú do konca roka vydať aj na vinyle.