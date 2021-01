Skupina Massriot predstavuje videoklip k piesni Bude to fajn

Bratislava 4. januára (TASR) – Skupina Massriot predstavila v úvode nového roka videoklip k piesni Bude to fajn. Autorom hudby aj textu je basgitarista skupiny Michal Mitrík v spolupráci s gitaristom Robom Šimkom. TASR o tom informovala PR manažérka skupiny Betty Benöová.



Rockeri v skladbe Bude To Fajn výrazne zjemnili svoj doterajší rockový štýl, vo svojej hudbe využívajú iné, v rockovej hudbe nie až tak tradičné nástroje, akými sú banjo či husle, na ktoré hrá hudobný virtuóz a multiinštrumentalista Gabriel Silvay z multižánrovej cimbalovky SilBand. Zo sviežosti a jedinečnosti ich hudby to ale neubralo. Nová zmes rocku, indie folku s jemnou príchuťou country na jedinečnosti naopak pridáva. To celé podčiarkuje profesionálny tanečný výkon Sophie Hurákovej, ktorá účinkovala už vo viacerých úspešných hudobno-tanečných projektoch.







„Je to niečo úplne nové, pre nás to znamenalo aj kus odvahy, takto výrazne zmeniť štýl, keďže sme sa stále motali okolo rockovej hudby, aj keď viacero singlov boli práve balady. V tejto skladbe úplne chýbajú vybudené skreslené gitary a nadupané bicie nástroje, vymenili sme ich za menej tradičné a akustické aranžmány, ktoré umocňujú atmosféru skladby,“ uviedol pre médiá Šimko.



„Žijeme v dobe otočenej naruby, svet sa polarizuje, ľudia strácajú nádeje aj sny, aj vzhľadom k situácii, ktorá tu je. Všetko je však dočasné, nech sa deje čokoľvek, raz to musí skončiť a keďže je teraz zle, netreba vešať hlavu a vzdávať sa, treba kráčať ďalej, pracovať na splnení svojich snov tvrdšie ako doteraz a Bude to fajn,“ dodal Mitrík, ktorý do skupiny nastúpil v októbri 2018.