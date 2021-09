Skupina MIG 21 vydáva po siedmich rokoch nový štúdiový album Džus noci

Bratislava 24. septembra (TASR) - Skupina Mig 21, ktorá samú seba označuje za „chlapčenskú, tanečnú, spevácku a striptérsku skupinu z Prahy 5 Smíchova,“ chystá po siedmich rokoch nový štúdiový album Džus noci. Je to v poradí už piaty album s dvanástimi skladbami, pričom všetky predošlé albumy dosiahli minimálne platinové ocenenie. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Objavia sa tu aj nové skladby a single, ktoré vznikali v priebehu posledných rokov a kapela ich už hráva na svojich koncertoch, presne ako piesne Svoboda není levná věc, Hurá, Hyjé!, Hej kámo alebo Těsně Vedle Sebe, ktoré fanúšikovia poznajú z klipovej alebo streamingovej podoby. Albumovú novinku Džus noci uvedie na trh singel Hádej, co žena žádá, ku ktorému vzniká animované lyric video pod taktovkou dizajnéra Matyáša Vordy, ktorého hudobní fanúšikovia poznajú predovšetkým z kapely Mandrage.







„Štyri piesne sme mali hotové ešte pred pandémiou, ale tých ostatných osem vznikalo v atmosfére, keď sa nedalo koncertovať a neboli sme si istí, či sa nám tím okolo kapely nerozuteká za istejším zárobkom. V čase, keď sa človek prebudil a vedel, že jediné, čo ho drží nad vodou, je to, že má rozrobenú pesničku, lebo keby nemal, tak sa asi 'uchlastá' k smrti,“ popisuje vznik albumu Jiří Macháček.



To, že Džus noci je pestrofarebný album, potvrdzuje aj množstvo hostí, na čele s Erikou Stárkovou, Marthou Issovou, Matějom Ruppertom a Radkom Škarohlídom. Na nahrávkach sa podieľali aj rôzni hudobní producenti, akými sú Tomáš Konůpka, Lukáš Chromek či Roman Holý.



Autorom textov je herec, spevák a frontman skupiny Jiří Macháček, hudbu zložil Tomáš Polák, ktorý k pripravovanej novinke dodáva: „Chcelo to preniknúť do hĺbky, pritom zostať na povrchu, potom potvrdiť a pretvoriť plytkosť hudobného diela v pôsobivý diadém kaskády nôt. Takéto tušenie opravdivosti, ktoré v skutočnosti malo jediný cieľ – nezblázniť sa z toľkého voľného času, ktorý sa nám naskytol.“



Album Džus noci vychádza 24. septembra a predznamenáva turné, ktoré odštartuje koncertom 8. októbra vo Svitavách a skončí tradičným pražským trojkoncertom v Lucerna music Bare 25. novembra.