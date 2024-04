Skupina Mirai vystúpila v Košiciach,predstavila piesne z nového albumu

Košice 12. apríla (TASR) - Úspešná česká skupina Mirai vydáva v týchto dňoch nový album Tomodachi, pesničky z neho prišla predstaviť aj slovenským fanúšikom. Treťou zastávkou na slovenskom turné bola vo štvrtok večer (11. 4.) východoslovenská metropola.



V košickom Kulturparku sa skupine dostalo parádneho privítania a štvorica mladých chalanov z Frýdka-Místka sa publiku poďakovala tým najlepším spôsobom, keď vytvorila skvelú atmosféru, ktorá zavládla už od prvého hitu Chci tančit z debutového albumu Konnichiwa (Dobrý deň). Už pri ňom pridali svoje hlasivky a dlane fanúšičky v hľadisku. Ďalšími v playliste koncertu boli Tenkrát, Volám, Pojď, zapomenem, Yahoda, I přes to všechno, Anděl, Pojď ke mne blíž, Vedle tebe usínám, Souznění či Vlci.



Neveľké pódium v Kulturparku je len pol metra nad podlahou, nemá žiadne zábrany. Mirai, to je nespútaný živel, kapela túto výhodu aj využila a nebol problém dostať na pódium dvojicu juniorov ani fanúšičku, ktorú obdarovali novým cédečkom. Z nového albumu uviedli piesne Čas rány zahojí, Nespíš, Easy, Summer love a All night long. Tri z nich vydali už ako single pred vydaním albumu. Fanúšikov prekvapili aj cover verziou Zanedbaný sex skupiny Elán. Do záveru pridali dva hity OTCHI a Když nemůžeš, tak přidej z albumu Konnichiwa, ten už prakticky celý odspievalo hľadisko za kapelu. Parádny večer zakončila kapela prísľubom, že do roka a do dňa sa do Košíc určite vráti.



Predskokankou koncertu bola speváčka Jana Bastien, Slovenka žijúca už jedenásť rokov v Ostrave a Prahe. Jej úlohou bolo "zahriať" návštevníkov koncertu a úlohu splnila. Ponúkla piesne Nezaspím, Mama a Bez retuší z nového albumu, ktorý vydala pred pár dňami. Pridala skladbu I'm Your Doctor aj cover verziu piesne Zatancuj si so mnou od Adama Ďuricu, ktorú má veľmi rada.



"Chceme sa etablovať na Slovensku, chceme sa udržať na dosiahnutom leveli v Čechách, chceme si ešte splniť pár snov, ktoré sa ponúkajú, tých možností nie je veľa. Chystáme na budúci rok väčší koncert, chceli by sme, aby aj ľudia na Slovensku sa naučili počúvať nás. Pripadá mi, že kto prišiel na koncert, odchádza nadšený a s eufóriou, ide nám o to vydržať a ísť ďalej," povedal po koncerte pre TASR líder kapely Mirai Navrátil.