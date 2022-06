Skupina Mirai vydáva videoklip k piesni Básně

Bratislava 2. júna (TASR) – Česká skupina Mirai vydala videoklip k piesni Básne. Mirai sú aktuálne najstreamovanejšou českou kapelou. Ich posledný singel Vedle tebe usínám minulý týždeň obsadil prvú priečku v českom rádiovom rebríčku a je tak najhranejšou piesňou v rádiách. Dnes si kapela, ktorá má okrem iného na konte aj tohtoročnú Cenu Anděl alebo minuloročného Zlatého Slávika, pripravila pre svojich fanúšikov videoklip k piesni Básně. Klip nakrúcali vo vile Tugendhat, ktorá prepožičala svoje nezameniteľné priestory. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Výnimočné lokácie videoklipov sú pre kapelu Mirai už typické. "Väčšinou nakrúcame na neobyčajných miestach a často chodíme do zahraničia, pritom tu u nás máme takéto poklady," komentuje výber brnianskeho funkcionalistického pokladu Mirai Navrátil a dodáva: "Ten priestor je výnimočný a vraj pred kamerou takmer nezachytiteľný. Myslím však, že sa Ondrovi Kudynovi ten vibe do videa podarilo dostať."







Minimalizmus, nezameniteľná architektúra a atmosféra vily Tugendhat perfektne podčiarkla hĺbku piesne Básně, ku ktorej má Mirai ako autor silnú citovú väzbu. "Je to totiž pieseň, s ktorou mi ešte stihol pomôcť David Stypka. Mal som to napísané, ale nebol som úplne spokojný s textom, tak sme ho s Davidom doladili na chate na Ostravici," spomína Mirai Navrátil na tvorbu prvej piesne z albumu Maneki Neko.



"Časť, kde hrá celý band, sme natočili v sklade v Českom Těšíne, kde sme mali aj sústredenie s kapelou. Tam to zase bolo o hre so svetlami. Tam by som sa ako v Tugendhate ubytovať nechcel," doplnil frontman.



Mirai Navrátil, Šimon Bílý, Michal Stulík a Tomáš Javůrek novým videoklipom lákajú fanúšikov na festivalovú sezónu. So známymi hitmi a novými piesňami z albumu Maneki Neko sa Mirai v priebehu leta predstavia naprieč Českou republikou a 15. septembra aj 13. októbra chystajú pre fanúšikov veľkolepú šou v pražskej O2 aréne.