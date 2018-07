Album ponúkne desať skladieb.

Bratislava 5. júla (TASR) – Skupina Modus pripravuje po tridsiatich rokoch nový album. Jeho vydanie je naplánované na september, avizuje nový singel a videoklip Neviem viac. Album ponúkne desať skladieb. Novinka Neviem viac je druhá pieseň po singli Dávam ti všetko, ktoré na pripravovanej platni budú.



"Album sme ešte nepomenovali, no určite bude mať názov. Máme strašne veľa nápadov, z ktorých chceme vybrať najvýstižnejší. Skladby sú už nahraté, už len dolaďujeme finálny zvuk. Snažili sme sa nadviazať na to, čo bolo na Moduse vždy najzaujímavejšie. Bohaté vokály a silné melódie. Bude na ňom desať piesní, ktoré sme tvorili všetci spolu približne rok," hovorí spevák Juraj Zaujec.



Na albume spolupracujú s textármi ako Juraj Soviar, Mirka Abelová, Martin Sarvaš, Peter Lehotský a Vlasta Brezovská. Svojím textárskym umením prispeli aj zakladajúci členovia Modusu Ľubo Kyslík Stankovský a Jano Baláž. O zhudobnenie sa postarali členovia Modusu sami.



"Každý z nás priniesol niekoľko nových skladieb a tie, ktoré schválila celá kapela, sme zaradili na album. Autorsky to bude veľmi pestré, keďže tam máme piesne od štyroch z piatich aktuálnych členov Modusu, čiže od Janka Baláža, Kyslíka, Paľka Bartovica a mňa. Čo sa týka nového singla Neviem viac, aj keď to bude znieť ako klišé, je to skladba inšpirovaná životom samým. Je o kamarátstve a tom, aké je dôležité mať okolo seba ľudí, ktorí sa na teba nevykašlú, keď si down," vysvetľuje Juraj Zaujec.



Videoklip nakrúcala kapela v Barokovej záhrade Bratislavského hradu, o réžiu klipu sa postarala Gabi McLaren z Uavonic. Modus plánuje po sérii júnových koncertov vydať a uviesť do života nový album. Dátum a miesto však zatiaľ kapela nezverejnila.



TASR informoval PR manažér Peter Roško