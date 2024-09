Skupina Monkey Business vydáva nový album Když múzy mlčí

Bratislava 2. septembra (TASR) - Známa česká skupina Monkey Business urobila významný krok vo svojej histórii a vydala prvý album v češtine. Pod titulom Když múzy mlčí vychádza v týchto dňoch na CD, LP a digitálnych platformách. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Štyri roky po vydaní svojho ostatného štúdiového počinu Freedom on Sale prichádzajú Monkey Business s albumom Když múzy mlčí, naspievaným rýdzo v češtine. České texty napísal za prispenia Romana Holého, Terezy Černochovej a kolegov z J.A.R. Dana Bártu basgitarista Pavel Mrázek. Jednu pieseň (V tenzi astronaut) opatril textom Bárta spolu s Holým.



"Najviac som sa snažil o to, aby som neprehadzoval prízvuky, ako to s obľubou robia českí reperi. S češtinou žiadny problém nebol a témy som čerpal ako vždy všade okolo seba. Pozerám, čo všetko lieta vo vzduchu a tiež mám rád pestrosť, takže chcem, aby sa piesne dotýkali všetkého možného," hovorí Mrázek.



Na spievanie v češtine reagujú Černochová a Matej Ruppert. "Som nadšená z českej platne. Človek sa vždy posunie dopredu s každým dobre vysloveným a zaspievaným slovom. Roman veľmi lipne na precíznosti, aby bolo všetkému rozumieť. Som šťastná, že sme to zvládli," reaguje Černochová a Ruppert dodáva: "Čeština je podľa mňa nový svieži vietor do plachiet Monkey Business. Strach som z nej nemal, ale napríklad v pesničke Ciao! Ciao! Ciao! som sa dosť zapotil. Snáď ma len mrzí, že sme nezačali spievať po česky už dávno."



O hudbu a produkciu albumu sa opäť postaral Roman Holý, ktorý doplnil: "Považujem za malý zázrak, že sa nám aj po toľkých rokoch podarilo vytvoriť pesničky, ktoré nás naozaj bavia a napĺňajú. Teraz musíme len ticho dúfať, že sa album bude páčiť aj našim milovaným fanúšikom a vďaka češtine napríklad osloví aj nejakých nových."



Skupina prizvala na nahrávanie niekoľko hostí. V piesni Homo Sovietikus spieva Lou Fanánek Hagen a v skladbe Ciao! Ciao! Ciao! Petr Spálený. Vydanie albumu avizovali dva single sprevádzané klipmi Ciao! Ciao! Ciao! (réžia Roman Holý) a Dva na kolejích (réžia Vladimír Michálek). Album pokrstia na mimoriadnom koncerte na pražskej Občianskej plavárni 24. septembra.











Klip Ciao! Ciao! Ciao!:https://youtu.be/rYcwXbFTedY



Klip Dva na kolejích: https://youtu.be/BAj-DkGTzhg