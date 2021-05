Skupina Nerez & Lucia vydáva druhý štúdiový album Cela

Bratislava 28. mája (TASR) - Skupina Nerez & Lucia, teda trojica Zdeněk Vřešťál, Vít Sázavský a Lucia Šoralová vydáva na CD, LP aj v digitálnej forme druhý štúdiový album Cela. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



„Stále nemôžem uveriť tomu, že som po viac ako štyridsiatich rokoch hrania mohol byť pri nahrávaní našej možno úplne najlepšej platne,“ hovorí producent Zdeněk Vřešťál a dodáva: „Myslím si, že sme sa v prípade nového albumu veľkým oblúkom vrátili do doby vzniku legendárnej prvej platne Nerez Masopust.“



Nová kolekcia obsahuje 13 piesní, ktorých autormi sú predovšetkým Lucia Šoralová a Zdeněk Vřešťál. Na vzniku nahrávky má veľký podiel aj Vít Sázavský, tak ako tomu bolo pri albume Masopust. „Dvaja hlavní autori, traja speváci a producentská supervízia toho tretieho,“ doplnil Vřešťál.



Album Cela skupiny Nerez & Lucia je výnimočný aj svojou pestrosťou. Okrem zmienených autorov sa na albume podieľala slovenská poetka Silvia Kaščáková, ktorá dodala niekoľko textov v slovenčine aj v češtine. Platňu zdobia predovšetkým vokálne výkony troch hlavných protagonistov, ku ktorým sa pridávajú ďalší dvaja speváci, multiinštrumentalista Robert Fischmann a francúzsky kontrabasista Grégorian Brun. Päť sólových spevákov na jednom albume, to tu už dávno nebolo. Spievajú česky, slovensky, francúzsky, španielsky, a to aj náročné zborové party, ktoré vynikajú svojou neuveriteľnou farebnosťou. Celú muzikantskú zostavu dopĺňa ešte akordeonista a saxofonista David Lomič.



Zoznam skladieb naznačuje, že album je vzácne vyrovnaný. Po úvodnej titulnej piesni sa predstavujú traja hlavní sólisti. Po nich nasleduje blok štyroch duetov Šoralovej so všetkými spevákmi skupiny. Česko – slovenský duet, slovensko – francúzsky, český, balada, šansón, pop a folk, smútok v piesni Ona a zábava v paródii na šansón Chlapeček z plakátu. Platňu uzatvárajú opäť sólové piesne hlavných protagonistov a optimistický hit Naverímboha, v ktorom sa poslucháči dozvedia, čo toto zvláštne slovenské slovo znamená. „Žít a spolu umřít, Nazdařbůh!“