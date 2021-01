Skupina No Control predstavuje klip k piesni Tajný príbeh

Bratislava 7. januára (TASR) - Skupina No Control predstavuje videoklip k piesni Tajný príbeh. Táto energická skladba sa nachádza na ich debutovom albume To svet nevidel, ktorý vyšiel v marci 2020 netradične na USB kľúči. Okrem hudby a textov obsahuje aj videoklipy, ktoré boli v čase vydania albumu už natočené. Tajný príbeh je v poradí šiestym videoklipom kapely a okrem zostrihov z piatich koncertov prináša aj letmý pohľad do zákulisia. TASR informoval manažér Pavol Dráb.



Krátko pred vydaním debutového albumu došlo k zmene na poste speváka, prišiel Elo Schronk. Po dohode s vydavateľskou firmou kapela pozastavila jeho vydanie a Elo prespieval nanovo všetky piesne.







Skupina No Control je už neprehliadnuteľným zjavom na domácej rock-metalovej scéne. Svojich fanúšikov neúnavne zásobujú kvalitnou gitarovou hudbou, a to aj v čase všeobecných obmedzení. Vo svojom novom videoklipe k piesni s názvom Tajný príbeh prinášajú to, čo fanúšikom tvrdej gitarovej muziky chýbalo v uplynulom roku zo všetkého najviac, teda pravú koncertnú atmosféru.