Skupina Nocadeň predstavuje nový singel Medzi tebou, mnou a nebom
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Známa košická kapela Nocadeň prichádza s novou skladbou Medzi tebou, mnou a nebom, ktorá zároveň predznamenáva pripravovaný štúdiový album s názvom Krajina milencov. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Singlová novinka Medzi tebou, mnou a nebom nadväzuje na charakteristický rukopis kapely. „Pri písaní tejto skladby sme sa vrátili k našim úplným začiatkom. Brat zobral akustickú gitaru, začal hrať sled akordov a ja som do nich skúšal vymyslieť melódiu a text. Po vytvorení základnej formy mi skladba ešte pár dní znela v hlave, až kým som ju nedokončil,“ popísal vznik novej pesničky Rasťo Kopina.
Pri štúdiovej produkcii sa kapela rozhodla rozšíriť pôvodnú predstavu o ženský vokál, ktorý skladbe dodal novú atmosféru a emóciu. V novinke si zaspievala Denisa Gajarská z kapely Dennyiah. „Keď sme na pesničke začali pracovať v štúdiu s naším producentom Vladom ‘Randym’ Gnepom, povedali sme si, že je to typ skladby, ktorej by pasoval aj ženský rozmer. Bez dlhého rozmýšľania som navrhol Denisu, ktorá má podľa mňa jeden z najkrajších hlasov v našej krajine,“ popisuje Kopina. „Pôvodným zámerom bolo, že by tam Denisa zaspievala jeden vokál, ktorý sme si vymysleli. Nakoniec je z toho - nechcem povedať, že duet, lebo o klasický duet nejde - krásna spolupráca. Denisa sa spevácky úplne vybláznila, nahrala nám množstvo nádherných vokálnych liniek, z ktorých bolo veľmi náročné vybrať len pár. Každá jedna by si totiž zaslúžila samostatnú pesničku,“ dodáva.
Silnú osobnú rovinu prináša aj vizuálne spracovanie skladby. Bratia Rasťo a Robo Kopinovci sa rozhodli pracovať s autentickým archívnym materiálom svojich rodičov, ktorý prirodzene nadväzuje na tému piesne a jej emotívny odkaz. „Pre lyric video sme sa rozhodli použiť archívne zábery z roku 1967. Pred pár rokmi sme sa dostali k filmovým pásom svadby našich rodičov. Bráško zariadil ich prepis, a keď som ich prvýkrát uvidel, úplne som onemel z krásy našej mamy. Už vtedy som si povedal, že to niekedy použijeme,“ vysvetlil Rasťo prirodzenú voľbu vizuálu.
Nový singel Medzi tebou, mnou a nebom je po piesni Uväznení v sebe druhou ochutnávkou z pripravovaného ôsmeho štúdiového albumu Krajina milencov, ktorého dátum vydania Nocadeň oznámi v najbližšom období.
