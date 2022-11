Skupina Olympic budúci rok oslávi 60 rokov svojej existencie

Bratislava 5. novembra (TASR) – Legendárna česká skupina Olympic oslávi budúci rok úctyhodných 60 rokov svojej existencie. Takým jubileom sa doposiaľ nepýšila v histórii českej hudobnej scény žiadna kapela. Pre svojich fanúšikov pripravila skupina pri tejto príležitosti niekoľko veľkých prekvapení, sú nimi aj exkluzívny 5LP Box, muzikál, poštová známka, eurobankovka i narodeninové turné. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Vydavateľstvo Supraphon pripravilo limitovaný, individuálne číslovaný kartónový 5LP Box. Výpravná edícia Olympic 60 obsahuje 60 zásadných piesní skupiny. Fanúšikovia sa môžu tešiť na päť pestrofarebných vinylov, päť retro podpisových kariet, historický plagát, súčasný plagát, fotoknihu v LP rozmere, podrobnú históriu kapely v buklete a prepis zvuku v Hi-Res kvalite.



Tohtoročná osemdesiatka Petra Jandu a budúcoročná šesťdesiatka Olympicu inšpirovali pražské Divadlo Broadway k novému predstaveniu Okno mé lásky. Dnes už nesmrteľné songy sprevádzajú dramatické osudy imaginárnych postáv. Originálne nahrávky z rovnomenného muzikálu vychádzajú na 2CD a LP.



Česká pošta uviedla túto jeseň do predaja komplet známok 60 rokov skupiny Olympic, 25 známok s 12 rôznymi motívmi pripomína bohatú históriu najdlhšie hrajúcej českej rockovej skupiny. Vydanie známok je súčasťou programu osláv jubilea skupiny rovnako ako novovzniknutá eurobankovka s aktuálnym motívom Olympicu.



Fanúšikovia budú mať možnosť vychutnať si svoju obľúbenú kapelu na Respect Tour Olympic 60 / Vlak, co nikde nestaví v Česku i na Slovensku. Turné sa začne už 18. novembra v pražskej Lucerne. Kapela prináša tiež nový videoklip k piesni Vlak, co nikde nestaví.











Klip Vlak co nikde nestaví: https://youtu.be/5axQdk2zkjw