Skupina Olympic vydala v reedícii album Pták Rosomák

Bratislava 28. októbra (TASR) – Skupina Olympic vydáva album Pták Rosomák v CD aj vinylovej verzii. Vychádza po 50 rokoch od pôvodného vydania. Vinylová verzia je presnou kópiou, CD verzia ponúka navyše deväť bonusových nahrávok. V apríli vydal Supraphon v reedícii aj prvý album skupiny Želva. Pták Rosomák bol druhým a posledným, ktorý nahrali v klasickom obsadení, teda ešte aj s basgitaristom, textárom a spevákom Pavlom Chrastinom.



Rovný tucet piesní na vinylovej LP platni tvoria Krásná neznámá, Ikarus Blues, Báječné místo, Everybody, O půlnoci, Pták Rosomák, Tvé neklidné svědomí, Čekám na zázrak, Z bílé černou, Pohřeb své vlastní duše, Kamenožrout zelený a Svatojánský happening. V bonusovej deviatke na CD verzii sú skladby O půlnoci, Pták Rosomák, Čekám na zázrak, Pohřeb své vlastní duše, Svatojánský happening, Zbytečná holka, Nekonečná cesta, Tragédie Bohémova a Story Of A Wonder.



Vinylová podoba albumu ponúka zrekonštruovaný zvuk a obal, tentoraz prvýkrát reedične doplnený o originálnu vystrihovačku Ptáka Rosomáka, určenú na otáčky na gramotanieri. Popri variantných českých verziách niektorých základných piesní ponúka tiež piesne singlové a časovo súvisiace s nahrávaním a vydaním albumu. Tie dokazujú kompozičný, inštrumentálny i zvukový pokrok Olympicu, anglická mutácia Krásné neznámé zase textový ohlas na poaugustové rýchlo stratené nádeje. Pravdepodobne posledná reedícia Ptáka Rosomáka na fyzických nosičoch tak poskytuje rozšírené ohliadnutia za prelomovým albumom. Bez neskôr emigrujúceho Chrastinu potom už bolo mnohé inak.