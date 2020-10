Skupina Olympic vydáva nový album Kaťata

Bratislava 26. októbra (TASR) – Legenda československej a českej hudobnej scény, skupina Olympic, vydáva nový štúdiový album Kaťata. Ponúka na ňom 11 nových piesní, sú nimi Kaťata, Pálím tvář, Hádky, Ach, Erika, Řekla jsi..., Pádím, Šrám, co se nezahojí, Hejá, Bouře a Nemám páru. Vydavateľstvo Supraphon k novinke uvádza, že platňa vnáša do rockpopového sveta poriadnu dávku života.



Koronavírusová koncertná prestávka dala Petrovi Jandovi šancu napísať sadu nových piesní. Došlo tiež k výmene na poste hráča na klávesových nástrojoch, kde sa objavil Pavel Březina. Textári, väčšinou z mladšej generácie, dodali skladbám na súčasnú dobu občas provokatívny obsah, Olympic sa čiastočne vrátil k silno energetickému rocku, ku ktorému patrí aj istá dávka výtržníctva. Typickou ukážkou je hneď vstupná hardrocková skladba Kaťata, ktorá dala albumu dosť neobvyklý názov a mimoriadny vzhľad. Booklet ponúka všetky texty a sadu štýlových fotografií Michala Matyáša.



„My sme pracovali, nahrali sme platňu, ja som napísal pesničky, takže okolo toho bolo čo robiť. Ani som sa nesťažoval, mal som dosť práce. Nová platňa sa volá Kaťata, čo je aj dosť kontroverzná pesnička. Tá platňa je dosť tvrdá, je aj do metalu, aj do hardrocku, rozhodne to nebude pop. Nebude to platňa pre popových fanúšikov, určite to bude veľké prekvapenie. Je to výborne nahrané aj naspievané, sú tam výborné inštrumentálne výkony a pekné sóla. Pokrstíme ju 17. novembra v Malostranskej besede,“ povedal pre TASR líder kapely Petr Janda.



Skupina Olympic, ešte pod prvým názvom Karkulka, je na scéne od roku 1963. V začiatku boli sprievodnou skupinou, ich prvá nahrávka na singli Adresát neznámý, čo bola cover verzia hitu skupiny Beatles, vznikla v apríli 1964. Český text napísal Jiří Štaidl. Prvá LP platňa Želva vyšla v roku 1968, dnes má skupina na konte viac ako 80 albumov a rôznych kompilácií.



„Adresát neznámý, to je veľká história. Hrali sme v Semafore, prišiel za nami Karel Mareš, čo bol vtedy dramaturg Semaforu, a povedal, je tu Karel Gott, nový spevák a potreboval by nejaký hit. Vybrali sme From Me To You od Beatles. Tú sme poznali, tak sme ju nahrali,“ dodal Janda.