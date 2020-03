Skupina One Republic piesňou Better Days predpovedá lepšie časy

Bratislava 29. marca (TASR) – Americká skupina One Republic vydala nový singel Better Days. Vznikol počas dobrovoľnej karantény členov skupiny. Pieseň je plná nádeje a vyzýva ľudí k optimizmu. Časť výnosu z predaja singla poputuje fondu COVID-19 Relief Fund nadácie MusiCares na pomoc umelcom, ktorých živobytie bolo ovplyvnené pandémiou. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.



Skladba vznikla za menej ako týždeň, odkedy sa kapela dozvedela, že pandémia COVID-19 zobrala svet útokom. Podľa Ryana Teddera sa pieseň priamo inšpirovala prebiehajúcou pandémiou koronavírusu, ktorá prevrátila život naruby ľudom na celej Zemi.



„Zobudil som sa v Kalifornii, no tieto oblaky nejdú preč,“ spieva Ryan Tedder na začiatku piesne. „Každý deň je len ďalšou búrkou yeah, len sa snažím nezblázniť.“ Pieseň nie je smutná, je povzbudzujúcou dávkou optimizmu v ťažkých časoch.



Kapela predpovedá koniec tohto chaosu v blízkej budúcnosti. „WHO vyhlásila svetovú pandémiu počas nášho posledného týždňa pred termínom ukončenia nahrávania dovedna piateho albumu. Zopár z nás bolo nevedomky vystavených osobe infikovanej COVID-19 v Londýne a skončilo v dvojtýždňovej karanténe v mojom štúdiu v LA,“ prezradil líder kapely.



„V tej dobe nám ostávalo dokončiť posledné dve skladby a jedna z nich bola práve Better Days," informoval Tedder vo vyhlásení. „Píšeme o skutočných zážitkoch a udalostiach, ktoré sa nám stanú – toto je to, čo sa stane, keď píšete piesne počas krízy.“



Hudobná formácia OneRepublic vyzýva fanúšikov, aby sa stali súčasťou videa k piesni Better Days, zaslaním videí cez Cinebody aplikáciu. Videá by mali zachytávať buď dobré skutky spravené z domu alebo ľudí, ktorí v prvej línii poskytujú pomoc počas pandémie. Kapela tak chce vyzdvihnúť spolupatričnosť celého sveta, ktorá je v týchto ťažkých časoch nesmierne dôležitá.



Šestica hudobníkov taktiež informovala, že spolu s ich vydavateľom Interscope Records venujú časť peňazí z predaja novinky fondu COVID-19 Relief Fund nadácie MusiCares na pomoc tým ľudom v hudobnom spoločenstve, ktorých zasiahne dopad pandémie.



Pesnička Better Days sa bude nachádzať na dlho očakávanom piatom albume kapely One Republic s názvom Human a bude nasledovať single Rescue Me, Wanted a Didn’t I. Album vychádza 8. mája.



Aj nová skladba Better Days, ktorá sa aktuálne dotýka mnohých ľudí, zaznie naživo v Bratislave 10. novembra na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, keď v rámci turné OneRepublic Live in Concert príde kapela do slovenskej metropoly. Okrem noviniek z avizovaného albumu nebudú chýbať ani najznámejšie hity amerického pop-rockového zoskupenia ako Apogolize, Wherever I Go, Love Runs Out, All The Right Moves, Secrets či Counting Stars.